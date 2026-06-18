EN VIVO I México vs. Corea del Sur: El plan de Aguirre sin Montes y la alerta de espionaje

18 de junio de 2026 Vista general mientras el sol se pone detrás del estadio y los jugadores mexicanos calientan antes del partido REUTERS

El Estadio Guadalajara se viste de gala este jueves para un choque de alta tensión entre México y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa del Mundo 2026. Ambos combinados llegan con el ánimo a tope tras haber sumado tres puntos de oro en sus respectivos debuts.

El Tri cumplió ante su gente al vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que los "Tigres de Asia" demostraron su jerarquía al remontar 2-1 a la República Checa en esta misma cancha. Quien logre imponerse esta noche dará un paso gigante hacia la clasificación y prácticamente amarrará el liderato del sector.

El estratega mexicano, Javier Aguirre, se ve obligado a mover sus piezas debido a la sensible baja por suspensión del defensor César Montes. Todo apunta a que Edson Álvarez dejará el mediocampo para consolidar la zaga central junto a Johan Vásquez, intentando frenar la velocidad letal de Son Heung-min y el desequilibrio de Lee Kang-in.

Para sazonar aún más la previa, el campamento surcoreano encendió las alarmas de posible espionaje tras denunciar la presencia de un dron sobrevolando su última práctica a puerta cerrada, un incidente que añade una fuerte carga de dramatismo psicológico al compromiso.

La historia en las citas mundialistas favorece por completo al cuadro azteca, que presume un balance perfecto frente a los asiáticos con los triunfos conseguidos en Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).

No obstante, el orden táctico, el implacable despliegue físico y el ritmo de juego que maneja la escuadra dirigida por Hong Myung-bo prometen un duelo sumamente cerrado y estratégico. El pitazo inicial sonará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se proyecta como una de las batallas más niveladas y electrizantes de esta fase de grupos.