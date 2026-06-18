Canadá golea 6-0 a Catar y roza los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Grupo B - Canadá vs. Qatar - BC Place, Vancouver, Canadá - 18 de junio de 2026. Alistair Johnston de Canadá en acción con Boualem Khoukhi y Mahmoud Abunada de Qatar.

¡Histórico y categórico! La selección masculina de Canadá consiguió la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo tras aplastar 6-0 a Catar en el BC Place de Vancouver.

El gran protagonista de la noche fue el delantero Jonathan David, quien se despachó con un espectacular hat-trick (29', 45+2' y 90+2') para liderar una ofensiva canadiense que superó en todas las líneas al conjunto asiático durante esta segunda jornada del Grupo B.

Los otros tantos del combinado coanfitrión llegaron por cortesía de Cyle Larin (16'), Nathan Saliba (64') y un gol en propia puerta del defensor Mohammed Manai (75').

El compromiso estuvo completamente condicionado por la indisciplina y el juego brusco de Catar, escuadra que terminó el encuentro con apenas nueve jugadores en la cancha. El lateral Homam Ahmed recibió la tarjeta roja directa a los 32 minutos de la primera mitad, y la debacle asiática se consumó al 52' con la expulsión de Assim Madibo tras una durísima entrada sobre Ismaël Koné.

Desafortunadamente, la acción sobre el mediocampista canadiense obligó a que fuera retirado en camilla y trasladado a un hospital local con la pierna estabilizada, empañando ligeramente la fiesta en Vancouver.

Con esta contundente goleada, Canadá sumó cuatro unidades y escaló provisionalmente al primer lugar del Grupo B gracias a su excelente diferencia de goles (+6), superando a Suiza que cuenta con los mismos puntos.

El cuadro de la hoja de maple se jugará la clasificación a la siguiente ronda y el liderato definitivo de su zona el próximo miércoles, cuando regrese al BC Place para protagonizar un emocionante choque directo frente a la selección helvética