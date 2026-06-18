¡Escalofriante! Grave lesión de Ismaël Koné en el Mundial: ¿qué le pasó al jugador de Canadá?

Grupo B - Canadá vs. Qatar - BC Place, Vancouver, Canadá - 18 de junio de 2026. Ismael Kone, de Canadá, es retirado en camilla tras sufrir una lesión.

La grave lesión sufrida por el futbolista Ismaël Koné empañó por completo lo que debió ser una jornada de fiesta absoluta para la selección de Canadá en la Copa del Mundo 2026.

Transcurría el minuto 51 del compromiso frente a Catar cuando el mediocampista del Olympique de Marsella recibió una durísima y temeraria entrada por parte del catarí Assim Madibo.

El impacto fue tan severo que la preocupación se instaló de inmediato en la cancha, obligando a sus propios compañeros a rodearlo para proteger su privacidad ante el evidente dolor del futbolista, quien terminó abandonando el terreno de juego en camilla cinco minutos después entre los aplausos de apoyo de la afición.

El aparatoso incidente no pasó desapercibido para el cuerpo arbitral, que tras una oportuna revisión en el VAR decidió corregir la amonestación inicial y castigar a Madibo con una tarjeta roja directa al minuto 54.

Aunque Canadá logró encarrilar un contundente triunfo sobre el conjunto asiático para consolidar su posición en el Grupo B, las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Jesse Marsch están completamente encendidas. Los primeros reportes médicos e informaciones del entorno apuntan a una posible fractura de pierna, lo que pone un punto final definitivo a la participación del volante en la cita mundialista.

Esta baja representa un golpe estratégico devastador para el esquema de la escuadra norteamericana, que pierde a uno de los motores principales de su mediocampo gracias a su despliegue físico y claridad en la distribución.

Koné, quien venía mostrando un nivel ascendente en el fútbol europeo, estaba llamado a ser una de las figuras clave para las aspiraciones canadienses de avanzar a las rondas de eliminación directa.

Ahora, la selección de la hoja de maple deberá reorganizar su pizarra táctica a contrarreloj de cara a los próximos duelos decisivos del torneo, mientras espera una confirmación oficial sobre el tiempo de recuperación que afrontará el jugador.