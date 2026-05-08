¡Buenas noticias! Moisés Caicedo sí jugará con La Tri en el debut del Mundial 2026

El mediocampista Moisés Caicedo fue expulsado con doble tarjeta amarilla pero sí debutará en el Mundial.

Moisés Caicedo sí debutará en el Mundial 2026 en el partido de La Tri frente a Costa de Marfil, en Filadelfia.

La FIFA dispuso la amnistía para que Caicedo pueda jugar el primer partido de la selección ecuatoriana en el mundial de fútbol.

Según informó el periodista Fernando Czyz a través de redes sociales este viernes 8 de mayo de 2026, la FIFA dio luz verde para que el mediocampista del Chelsea debute con la selección.

Ecuador gestionó ante la FIFA la amnistía que permita al volante tricolor jugar el primer partido frente a Costa de Marfil, luego de que fuera expulsado con doble tarjeta amarilla en el último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, ante Argentina.

El volante del Chelsea recibió una fecha de suspensión y, según el Artículo 9 del Reglamento de Eliminatorias al Mundial, "las suspensiones de partidos impuestas como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (...) sí se trasladarán a la competición final".

Figuras beneficiadas por la amnistía de FIFA

El 'Niño Moi' no es el único futbolista beneficiado por la amnistía de la FIFA. Otras figuras recibieron el beneficio: