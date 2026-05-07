Shakira paraliza las redes con 'Dai Dai', su canción oficial para el Mundial 2026

Shakira no deja de sorprender. Este jueves 7 de mayo del 2026 la artista colombiana revolucionó las redes sociales con una parte de 'Dai Dai', su nueva canción oficial para la Copa Mundial.

"Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial." escribió la barranquillera en su cuenta de Instagram.

El nuevo sencillo que cuenta con la colaboración de Burna Boy, un famoso músico nigeriano, llegará el 14 de mayo. !Estamos listos! afirmó Shakira.

Esta sería la cuarta canción que la artista colombiana crea para el torneo más grande del planeta. Su voz estuvo presente en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014.

En el Mundial de Alemania 2006 la FIFA invitó a Shakira a interpretar 'Hips Don't' Lie en la ceremonia de clausura en Berlin.

En Sudáfrica 2010 sorprendió al mundo con el 'Waka Waka', un tema lleno de energía que se convirtió en la canción oficial del Mundial de ese año.

Finalmente, en Brasil 2014 Shakira volvió a cantar en la ceremonia de clausura en el estadio Maracana, lo hizo con 'Dare (La La La)'. La canción oficial de ese Mundial fue de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte ('We Are One').