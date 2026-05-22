El Banco Central presentó moneda conmemorativa por la quinta participación de Ecuador en Mundial

El Mundial se comienza a respirar en todos los rincones de Ecuador. En el Banco Central del Ecuador, en Quito, se presentó este viernes 22 de mayo del 2026 una moneda conmemorativa por la quinta participación de Ecuador en un Mundial. Esta colección numismática es un símbolo histórico a 20 días del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Queremos que esta moneda llegue a manos de la gente, niños, niñas… Las monedas recogen la historia de nuestros mundiales. El Ecuador puede reunirse alrededor de grandes causas”, dijo Gustavo Camacho Dávila, Presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

En el evento participaron autoridades de Gobierno y el exmundialista Juan Carlos Burbano. Emocionado recordó cómo fue el primer Mundial del 2002 y lo que representa las monedas como artículos de colección.

En la moneda se destacan el cóndor, el volcán Cotopaxi y tiene un diámetro de 33 milímetros. Pesa 13.5 gramos.

Según el Banco Central habrá 1 000 monedas y estarán diaponibles en las oficinas del Banco Central de Quito, Guayaquil y Cuenca.