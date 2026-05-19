Beccacece confirma que esperarán hasta el último día para la convocatoria de Ecuador
El entrenador Sebastián Beccacece afina detalles previo a los últimos partidos amistosos de Ecuador y la convocatoria al Mundial 2026.
Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador.
EFE
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Actualizado:
19 may 2026 - 12:20
Este martes 19 de mayo de 2026, el entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, asguró que esperará hasta el último día para definir a los convocados de La Tri para el Mundial. "Por posibles molestias, lesionados, no tenemos que perder el foco de que el partido más importante es el del debut", dijo.
Antes de la cita mundialista, Ecuador disputará dos partidos amistosos para lo cual el entrenador argentino presentará, el domingo 24 de mayo, una lista de 36 jugadores.
Sobre Piero Hincapié y Willian Pacho, manifestó que se sumarán al equipo cuando termine su participación en la Champions League. Ambos se enfrentarán en la gran final del torneo europeo.
Beccacece también se solidarizó con Leonardo Campana, quien no estará en la cita mundialista por lesión. "Son momentos icómodos que dejan un gran aprendizaje", precisó el entrenador de La Tri.
Asimismo, afirmó que Jordy Caicedo y Omar Carabalí, constan en la prelista de los 55 jugadores. "No es un secreto esto, la trasparencia y comunicación siempre ha sido muy fluida", resaltó.
Detalles de la rueda de prensa
19/05/2026
12:44
19/05/2026
12:35
"Menos cabeza más corazón"
"Tenemos que romper ciertas barreras y a eso vamos, tenemos que conseguir cosas que nunca antes se han conseguido. Lo asumimos con responsabilidad con conciencia... Afrontar cada partido como si fuera el último para seguir avanzando y con la convicción de que podemos enfrentarle a cualquier selección, todo eso es trabajo mental".
19/05/2026
12:32
Mejorar el ataque de La Tri
"Tenemos jugadores que tengo la confianza que cuando estemos juntos podamos mejorar, podamos seguir ese camino ascendente. Aceptamos el desafió de hacer lo mejor para ganar. Siempre buscando la mejora en el ataque", afirmó el DT.
19/05/2026
12:30
Ecuador "está para competir"
"Hay jugadores que no han tenido tantos minutos pero consideramos que sí pueden estar (en la convocatoria). Pero no hay un único patrón, al final un entrenador se deja llevar por sus sesaciones".
19/05/2026
12:28
Partidos amistosos
"Vamos a frontar cada compromiso con lo mejor que tengamos ese momento", aseguró Beccacece.
Sigue la transmisión en vivo aquí:
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