EN VIVO | Argentina vs. Cabo Verde en busca de un pase a octavos del Mundial 2026

Lionel Messi en el partido de Argentina ante Cabo Verde por los diceciseisavos del Mundial 2026.

Argentina afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante la selección de Cabo Verde. El Estadio de Miami será el escenario de este encuentro que se jugará a las 17:00.

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La 'Albiceleste' buscará imponer su jerarquía desde el inicio para evitar sorpresas y mantenerse en la pelea por el bicampeonato. Mientras que los Tiburones Azules buscarán eliminar a una de las potencias del fútbol mundial para seguir escribiendo la página más importante de su historia.

Minuto a minuto:

Gooooool de Argentina ¡Fue Messi! La Albiceleste se pone en ventaja ante Cabo Verde con gol del capitán. Con la zurda, Lionel Messi controló y envió el balón a las redes del portero Vozinha.

Pausa de hidratación El partido se detiene para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

La primera llegada de Argentina Lionel Messi aparece en el área de Cabo Verde con un remate cruzado, pero el balón se pierde muy cerca del poste.

Empieza el partido Se mueve el balón en Miami. Argentina enfrenta a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas:

La Selección de Lionel Scaloni definió su once para saltar a la cancha.

Así jugará la selección de Cabo Verde ante Argentina.