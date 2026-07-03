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EN VIVO | Argentina vs. Cabo Verde en busca de un pase a octavos del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio en Miami en busca de un paso a los octavos de final del Mundial 2026. 

Lionel Messi en el partido de Argentina ante Cabo Verde por los diceciseisavos del Mundial 2026.

Reuters

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

03 jul 2026 - 16:53

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Argentina afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante la selección de Cabo Verde. El Estadio de Miami será el escenario de este encuentro que se jugará a las 17:00. 

Mira el partido EN VIVO, completo en el canal de YouTube y en la cuenta de TikTok de Teleamazonas. También es transmitido por señal abierta y en la página web de teleamazonas.com

La 'Albiceleste' buscará imponer su jerarquía desde el inicio para evitar sorpresas y mantenerse en la pelea por el bicampeonato. Mientras que los Tiburones Azules buscarán eliminar a una de las potencias del fútbol mundial para seguir escribiendo la página más importante de su historia.

Minuto a minuto: 

  • Minuto 28

    17:28

    Gooooool de Argentina 

    ¡Fue Messi! La Albiceleste se pone en ventaja ante Cabo Verde con gol del capitán. Con la zurda, Lionel Messi controló y envió el balón a las redes del portero Vozinha. 

  • Minuto 23

    17:25

    Pausa de hidratación 

    El partido se detiene para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas. 

  • Minuto 14

    17:15

    La primera llegada de Argentina 

    Lionel Messi aparece en el área de Cabo Verde con un remate cruzado, pero el balón se pierde muy cerca del poste. 

  • Minuto 0

    17:00

    Empieza el partido 

    Se mueve el balón en Miami. Argentina enfrenta a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas: 

La Selección de Lionel Scaloni definió su once para saltar a la cancha. 

Así jugará la selección de Cabo Verde ante Argentina. 

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