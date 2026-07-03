EN VIVO | Argentina vs. Cabo Verde en busca de un pase a octavos del Mundial 2026
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio en Miami en busca de un paso a los octavos de final del Mundial 2026.
Lionel Messi en el partido de Argentina ante Cabo Verde por los diceciseisavos del Mundial 2026.
Reuters
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Actualizado:
03 jul 2026 - 16:53
Argentina afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante la selección de Cabo Verde. El Estadio de Miami será el escenario de este encuentro que se jugará a las 17:00.
Mira el partido EN VIVO, completo en el canal de YouTube y en la cuenta de TikTok de Teleamazonas. También es transmitido por señal abierta y en la página web de teleamazonas.com.
La 'Albiceleste' buscará imponer su jerarquía desde el inicio para evitar sorpresas y mantenerse en la pelea por el bicampeonato. Mientras que los Tiburones Azules buscarán eliminar a una de las potencias del fútbol mundial para seguir escribiendo la página más importante de su historia.
Minuto a minuto:
Minuto 28
17:28
Gooooool de Argentina
¡Fue Messi! La Albiceleste se pone en ventaja ante Cabo Verde con gol del capitán. Con la zurda, Lionel Messi controló y envió el balón a las redes del portero Vozinha.
Minuto 23
17:25
Pausa de hidratación
El partido se detiene para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.
Minuto 14
17:15
La primera llegada de Argentina
Lionel Messi aparece en el área de Cabo Verde con un remate cruzado, pero el balón se pierde muy cerca del poste.
Minuto 0
17:00
Empieza el partido
Se mueve el balón en Miami. Argentina enfrenta a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Alineaciones confirmadas:
La Selección de Lionel Scaloni definió su once para saltar a la cancha.
Así jugará la selección de Cabo Verde ante Argentina.
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