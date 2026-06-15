La Tri llegó a Columbus y se prepara para enfrentar a Curazao en la segunda fecha del Mundial 2026

La selección de Ecuador regresó a Columbus este lunes 15 de junio, tras su debut en Filadelfia, en el Mundial 2026.

¡Con la mente puesta en Curazao! Ecuador retornó a Columbus, Ohio, este lunes 15 de junio, tras su debut mundialista en Filadelfia. La Tri jugó su primer partido el domingo 14 ante Costa de Marfil. El marcador quedó 1-0 a favor de los marfileños.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece reconoció el golpe anímico que significó perder en el tramo final del partido, pero destacó la necesidad de enfocarse en los próximos desafíos.

“Lamentablemente con el dolor de la derrota, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando”, manifestó el estratega argentino al analizar el estreno de la selección ecuatoriana.

La Selección enfrentará a Curazao en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un duelo importante para La Tri, pues el resultado de este encuentro podría marcar su salida o continuidad en el torneo.

El plantel tricolor concentra en el Complejo del Columbus Crew. Según el cronograma del cuerpo técnico, este lunes, martes y miércoles La Tri entrenará con acceso a la prensa. El jueves la práctica será cerrada ya que el equipo se blindará para su siguiente prueba.

El partido se jugará el sábado 20 de junio, a las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo, en señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com.