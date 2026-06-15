Mundial 2026: España vs. Cabo Verde en el debut del Grupo H

¡Arrancó el fútbol! Este lunes 15 de junio, España enfrenta a Cabo Verde en el debut del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Estadio de Atlanta.

Cabo Verde intentará dar guerra a España, campeona de Europa, que se lanza en busca de su segunda estrella tras la conseguida en 2010.

Se espera la actuación de la estrella naciente del planeta fútbol Lamine Yamal tras superar una lesión muscular.

"Está disponible, pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", señaló el domingo el seleccionador de 'La Roja' Luis de la Fuente.

Sigue el minuto a minuto:

70' Yamal a la cancha España realiza sus primeros cambios. Ingresan a la cancha: Lamine Yamal y Mikel Merino en sustitución de: Fabián Ruiz y Gavi.

68' Minuto de hidratación Las selecciones descansan un minuto. Mientras se observa al juvenil de 18 años, Lamine Yamal, prepararse para entrar a la cancha.

51' Remates de España salen desviados La campeona de Europa busca anotar en su debut mundialista, pero las jugadas no se concretan. Dos remates de Fabián se pierden por fuera del arco.

Arranca el segundo tiempo Los equipos vuelven a la cancha. No hay cambios, por el momento. España 0-0 Cabo Verde.

Fin del primer tiempo Culminan los primeros 45 minutos con el marcador 0-0.

45'+2' Un cabezazo desviado con las justas Con las justas, el portero Vozinha logra desviar el esférico tras un cabezazo de Aymeric Laporte.

44' España insiste sin miedo Ferran realiza un remate en diagonal en busca del gol, pero el portero de Cabo Verde lo detiene antes de que cruce la línea de meta.

39' El poste le dice que no a España ¡Qué jugada! Un potente remate de Ferrán se impacta en el travesaño y luego es despejado por el portero de la selección africana.

35' La más clara de España Otra vez Cucurella. Lo que parecía un gol seguro, fue despejado por el portero Vozinha.

34' Cabo Verde intenta llegar Dailon Livramento intenta sorprender a España con un remate desde fuera, pero el esférico se pierde por un costado del arco.

28' Primeras llegadas de España U remate de derecha de Marc Cucurella se pierde por encima del arco rival. Segundos antes, Gavi también intentó un tiro a la portería de Cabo Verde.

22' Minuto de hidratación Los equipos se dirigen a sus banquillos para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.

16' Tarjeta amarilla para Cabo Verde Sidny Lopes Cabral es sancionado con tarjeta amarilla por falta sobre el español Marcos Llorente.

Empieza el partido El balón comienza a rodar en el Estadio de Atlanta.

Alineaciones confirmadas:

España confirma su alineación para el debut ante Cabo Verde.

Así formará Cabo Verde en su primer partido del Mundial 2026.