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Mundial 2026: España vs. Cabo Verde en el debut del Grupo H

España enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio en el debut del Grupo H del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto. 

Selección de España

AFP

Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

15 jun 2026 - 11:07

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¡Arrancó el fútbol! Este lunes 15 de junio, España enfrenta a Cabo Verde en el debut del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Estadio de Atlanta. 

Cabo Verde intentará dar guerra a España, campeona de Europa, que se lanza en busca de su segunda estrella tras la conseguida en 2010.

Se espera la actuación de la estrella naciente del planeta fútbol Lamine Yamal tras superar una lesión muscular.

"Está disponible, pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", señaló el domingo el seleccionador de 'La Roja' Luis de la Fuente.

Sigue el minuto a minuto: 

  • 15/06/2026

    12:32

    70' Yamal a la cancha

    España realiza sus primeros cambios. Ingresan a la cancha: Lamine Yamal y Mikel Merino en sustitución de: Fabián Ruiz y Gavi. 

  • 15/06/2026

    12:29

    68' Minuto de hidratación 

    Las selecciones descansan un minuto. Mientras se observa al juvenil de 18 años, Lamine Yamal, prepararse para entrar a la cancha. 

  • 15/06/2026

    12:12

    51' Remates de España salen desviados 

    La campeona de Europa busca anotar en su debut mundialista, pero las jugadas no se concretan. Dos remates de Fabián se pierden por fuera del arco. 

  • 15/06/2026

    12:05

    Arranca el segundo tiempo 

    Los equipos vuelven a la cancha. No hay cambios, por el momento.  España 0-0 Cabo Verde. 

  • 15/06/2026

    11:50

    Fin del primer tiempo 

    Culminan los primeros 45 minutos con el marcador 0-0. 

  • 15/06/2026

    11:48

    45'+2' Un cabezazo desviado con las justas

    Con las justas, el portero Vozinha logra desviar el esférico tras un cabezazo de Aymeric Laporte. 

  • 15/06/2026

    11:46

    44' España insiste sin miedo 

    Ferran realiza un remate en diagonal en busca del gol, pero el portero de Cabo Verde lo detiene antes de que cruce la línea de meta. 

  • 15/06/2026

    11:40

    39' El poste le dice que no a España 

    ¡Qué jugada! Un potente remate de Ferrán se impacta en el travesaño y luego es despejado por el portero de la selección africana. 

  • 15/06/2026

    11:37

    35' La más clara de España 

    Otra vez Cucurella. Lo que parecía un gol seguro, fue despejado por el portero Vozinha. 

  • 15/06/2026

    11:36

    34' Cabo Verde intenta llegar 

    Dailon Livramento intenta sorprender a España con un remate desde fuera, pero el esférico se pierde por un costado del arco. 

  • 15/06/2026

    11:30

    28' Primeras llegadas de España

    U remate de derecha de Marc Cucurella se pierde por encima del arco rival. Segundos antes, Gavi también intentó un tiro a la portería de Cabo Verde. 

  • 15/06/2026

    11:24

    22' Minuto de hidratación 

    Los equipos se dirigen a sus banquillos para hidratarse y recibir indicaciones técnicas. 

  • 15/06/2026

    11:17

    16' Tarjeta amarilla para Cabo Verde 

    Sidny Lopes Cabral es sancionado con tarjeta amarilla por falta sobre el español Marcos Llorente. 

  • 15/06/2026

    11:02

    Empieza el partido

    El balón comienza a rodar en el Estadio de Atlanta. 

Alineaciones confirmadas: 

España confirma su alineación para el debut ante Cabo Verde. 

Así formará Cabo Verde en su primer partido del Mundial 2026.

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