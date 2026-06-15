Mundial 2026: España vs. Cabo Verde en el debut del Grupo H
España enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio en el debut del Grupo H del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto.
Selección de España
AFP
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Actualizado:
15 jun 2026 - 11:07
¡Arrancó el fútbol! Este lunes 15 de junio, España enfrenta a Cabo Verde en el debut del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Estadio de Atlanta.
Cabo Verde intentará dar guerra a España, campeona de Europa, que se lanza en busca de su segunda estrella tras la conseguida en 2010.
Se espera la actuación de la estrella naciente del planeta fútbol Lamine Yamal tras superar una lesión muscular.
"Está disponible, pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", señaló el domingo el seleccionador de 'La Roja' Luis de la Fuente.
Sigue el minuto a minuto:
15/06/2026
12:32
70' Yamal a la cancha
España realiza sus primeros cambios. Ingresan a la cancha: Lamine Yamal y Mikel Merino en sustitución de: Fabián Ruiz y Gavi.
15/06/2026
12:29
68' Minuto de hidratación
Las selecciones descansan un minuto. Mientras se observa al juvenil de 18 años, Lamine Yamal, prepararse para entrar a la cancha.
15/06/2026
12:12
51' Remates de España salen desviados
La campeona de Europa busca anotar en su debut mundialista, pero las jugadas no se concretan. Dos remates de Fabián se pierden por fuera del arco.
15/06/2026
12:05
Arranca el segundo tiempo
Los equipos vuelven a la cancha. No hay cambios, por el momento. España 0-0 Cabo Verde.
15/06/2026
11:50
Fin del primer tiempo
Culminan los primeros 45 minutos con el marcador 0-0.
15/06/2026
11:48
45'+2' Un cabezazo desviado con las justas
Con las justas, el portero Vozinha logra desviar el esférico tras un cabezazo de Aymeric Laporte.
15/06/2026
11:46
44' España insiste sin miedo
Ferran realiza un remate en diagonal en busca del gol, pero el portero de Cabo Verde lo detiene antes de que cruce la línea de meta.
15/06/2026
11:40
39' El poste le dice que no a España
¡Qué jugada! Un potente remate de Ferrán se impacta en el travesaño y luego es despejado por el portero de la selección africana.
15/06/2026
11:37
35' La más clara de España
Otra vez Cucurella. Lo que parecía un gol seguro, fue despejado por el portero Vozinha.
15/06/2026
11:36
34' Cabo Verde intenta llegar
Dailon Livramento intenta sorprender a España con un remate desde fuera, pero el esférico se pierde por un costado del arco.
15/06/2026
11:30
28' Primeras llegadas de España
U remate de derecha de Marc Cucurella se pierde por encima del arco rival. Segundos antes, Gavi también intentó un tiro a la portería de Cabo Verde.
15/06/2026
11:24
22' Minuto de hidratación
Los equipos se dirigen a sus banquillos para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.
15/06/2026
11:17
16' Tarjeta amarilla para Cabo Verde
Sidny Lopes Cabral es sancionado con tarjeta amarilla por falta sobre el español Marcos Llorente.
15/06/2026
11:02
Empieza el partido
El balón comienza a rodar en el Estadio de Atlanta.
Alineaciones confirmadas:
España confirma su alineación para el debut ante Cabo Verde.
Así formará Cabo Verde en su primer partido del Mundial 2026.
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