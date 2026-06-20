Países Bajos golea 5-1 a Suecia y se ubica como líder del Grupo F en el Mundial 2026
Países Bajos enfrenta a Suecia por el Grupo F del Mundial 2026. El partido se juega este sábado 20 de junio, en Houston.
Países Bajos enfrenta a Suecia por el Grupo F del Mundial 2026.
Países Bajos
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Actualizado:
20 jun 2026 - 14:02
¡Lluvia de goles en Houston! Países Bajos goleó sin miedo a Suecia este sábado 20 de junio en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026. El marcador terminó 5-1 a favor de los neerlandeses.
Brian Brobbey, Cody Gakpo y Crysencio Summerville fueron los autores de los goles de la victoria. Mientras que Anthony Elanga convirtió el tanto del descuento para la Selección de Suecia.
Minuto a minuto
Minuto 89
13:53
Países Bajos anota el quinto gol
Crysencio Summerville pone el quinto gol del partido, evadió la defensa sueca y envió el esférico a las redes.
Minuto 58
13:21
Goooool de Suecia
Una mala salida de los neerlandeses le permite a Suecia anotar el gol del descuento. Anthony Elanga aprovechó y colocó el 4-1 del partido.
Minuto 56
13:19
Minuto 54
13:16
Gakpo pone el cuarto gol
Con un derechazo imparable, vuelve a aparecer Gakpo y pone el cuarto gol del partido.
Minuto 47
13:09
Países Bajos golea a Suecia
¡Qué partido! Cody Gakpo pone el tercr gol del partido. Llegó por el costado izquierdo para empujar el balón a las redes.
Minuto 45
13:07
Empieza el segundo tiempo
Las Selecciones vuelven a la cancha para el segundo tiempo.
Minuto 45+5
12:52
Fin del primer tiempo
Termina el primer tiempo en Houston. Países Bajos 2-0 Suecia.
Minuto 45+2
12:49
El portero de Países Bajos le dice que no a Suecia
Un cobro de tiro libre, ejecutado por Ayari, es despejado por el portero neerlandes.
Minuto 44
12:45
Posición adelantada de Suecia
Una posición adelantada deja a Suecia sin la oportunidad de descontar en el marcador. Gustaf Lagerbielke cabeceó dentro del área pero el gol fue invalidado.
Minuto 40
12:42
Suecia busca el empate
Los suecos quieren descontar en el marcador antes del entretimpo. Yasin Ayari remata al arco pero el balón se pierde por encima del horizontal.
Minuto 22
12:24
Minuto de hidratación
Se pausa el partido, las selecciones salen a las banquillas para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.
Minuto 17
12:18
Doblete de Broobey
Países Países Bajos gana 2-0 con doblete de Broobey. El delantero volvió a aparecer por el centro para empujar el balón al arco.
Minuto 5
12:07
Goooool de Países Bajos
Qué gol de Brian Brobbey, llegó por el centro y mandó el esférico a las redes. El marcador se pone 1-0
Minuto 0
12:02
Empieza el partido
Países Bajos mueve el balón y arranca el encuentro ante Suecia.
Alineaciones confirmadas:
Países Bajos define su once ideal para jugar ante Suecia.
Suecia confirma su alineación para el segundo partido de la fase de grupos
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