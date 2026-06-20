Países Bajos golea 5-1 a Suecia y se ubica como líder del Grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos enfrenta a Suecia por el Grupo F del Mundial 2026.

¡Lluvia de goles en Houston! Países Bajos goleó sin miedo a Suecia este sábado 20 de junio en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026. El marcador terminó 5-1 a favor de los neerlandeses.

Brian Brobbey, Cody Gakpo y Crysencio Summerville fueron los autores de los goles de la victoria. Mientras que Anthony Elanga convirtió el tanto del descuento para la Selección de Suecia.

Minuto a minuto

Países Bajos anota el quinto gol Crysencio Summerville pone el quinto gol del partido, evadió la defensa sueca y envió el esférico a las redes.

Pausa de hidratación Los jugadores toman su tiempo para hidratarse.

Goooool de Suecia Una mala salida de los neerlandeses le permite a Suecia anotar el gol del descuento. Anthony Elanga aprovechó y colocó el 4-1 del partido.

Ayari remata al arco El sueco Ayari remata desde afuera y el balón se pierde muy cerca del ángulo del arco de Suecia.

Gakpo pone el cuarto gol Con un derechazo imparable, vuelve a aparecer Gakpo y pone el cuarto gol del partido.

Países Bajos golea a Suecia ¡Qué partido! Cody Gakpo pone el tercr gol del partido. Llegó por el costado izquierdo para empujar el balón a las redes.

Empieza el segundo tiempo Las Selecciones vuelven a la cancha para el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo Termina el primer tiempo en Houston. Países Bajos 2-0 Suecia.

El portero de Países Bajos le dice que no a Suecia Un cobro de tiro libre, ejecutado por Ayari, es despejado por el portero neerlandes.

Posición adelantada de Suecia Una posición adelantada deja a Suecia sin la oportunidad de descontar en el marcador. Gustaf Lagerbielke cabeceó dentro del área pero el gol fue invalidado.

Suecia busca el empate Los suecos quieren descontar en el marcador antes del entretimpo. Yasin Ayari remata al arco pero el balón se pierde por encima del horizontal.

Minuto de hidratación Se pausa el partido, las selecciones salen a las banquillas para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.

Doblete de Broobey Países Países Bajos gana 2-0 con doblete de Broobey. El delantero volvió a aparecer por el centro para empujar el balón al arco.

Goooool de Países Bajos Qué gol de Brian Brobbey, llegó por el centro y mandó el esférico a las redes. El marcador se pone 1-0

Empieza el partido Países Bajos mueve el balón y arranca el encuentro ante Suecia.

Alineaciones confirmadas:

Países Bajos define su once ideal para jugar ante Suecia.

Suecia confirma su alineación para el segundo partido de la fase de grupos