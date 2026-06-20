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Países Bajos golea 5-1 a Suecia y se ubica como líder del Grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos enfrenta a Suecia por el Grupo F del Mundial 2026. El partido se juega este sábado 20 de junio, en Houston. 

Países Bajos enfrenta a Suecia por el Grupo F del Mundial 2026.

Países Bajos

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

20 jun 2026 - 14:02

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¡Lluvia de goles en Houston! Países Bajos goleó sin miedo a Suecia este sábado 20 de junio en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026. El marcador terminó 5-1 a favor de los neerlandeses. 

Brian Brobbey, Cody Gakpo y Crysencio Summerville fueron los autores de los goles de la victoria. Mientras que Anthony Elanga convirtió el tanto del descuento para la Selección de Suecia.

Minuto a minuto

  • Minuto 89

    13:53

    Países Bajos anota el quinto gol

    Crysencio Summerville pone el quinto gol del partido, evadió la defensa sueca y envió el esférico a las redes. 

  • Minuto 69

    13:31

    Pausa de hidratación

    Los jugadores toman su tiempo para hidratarse. 

  • Minuto 58

    13:21

    Goooool de Suecia 

    Una mala salida de los neerlandeses le permite a Suecia anotar el gol del descuento. Anthony Elanga aprovechó y colocó el 4-1 del partido. 

  • Minuto 56

    13:19

    Ayari remata al arco

    El sueco Ayari remata desde afuera y el balón se pierde muy cerca del ángulo del arco de Suecia. 

  • Minuto 54

    13:16

    Gakpo pone el cuarto gol 

    Con un derechazo imparable, vuelve a aparecer Gakpo y pone el cuarto gol del partido.

  • Minuto 47

    13:09

    Países Bajos golea a Suecia

    ¡Qué partido! Cody Gakpo pone el tercr gol del partido. Llegó por el costado izquierdo para empujar el balón a las redes. 

  • Minuto 45

    13:07

    Empieza el segundo tiempo

    Las Selecciones vuelven a la cancha para el segundo tiempo.

  • Minuto 45+5

    12:52

    Fin del primer tiempo

    Termina el primer tiempo en Houston. Países Bajos 2-0 Suecia. 

  • Minuto 45+2

    12:49

    El portero de Países Bajos le dice que no a Suecia

    Un cobro de tiro libre, ejecutado por Ayari, es despejado por el portero neerlandes. 

  • Minuto 44

    12:45

    Posición adelantada de Suecia

    Una posición adelantada deja a Suecia sin la oportunidad de descontar en el marcador. Gustaf Lagerbielke cabeceó dentro del área pero el gol fue invalidado. 

  • Minuto 40

    12:42

    Suecia busca el empate 

    Los suecos quieren descontar en el marcador antes del entretimpo. Yasin Ayari remata al arco pero el balón se pierde por encima del horizontal. 

  • Minuto 22

    12:24

    Minuto de hidratación

    Se pausa el partido, las selecciones salen a las banquillas para hidratarse y recibir indicaciones técnicas. 

  • Minuto 17

    12:18

    Doblete de Broobey 

    Países Países Bajos gana 2-0 con doblete de Broobey. El delantero volvió a aparecer por el centro para empujar el balón al arco. 

  • Minuto 5

    12:07

    Goooool de Países Bajos 

    Qué gol de Brian Brobbey, llegó por el centro y mandó el esférico a las redes. El marcador se pone 1-0

  • Minuto 0

    12:02

    Empieza el partido

    Países Bajos mueve el balón y arranca el encuentro ante Suecia. 

Alineaciones confirmadas:

Países Bajos define su once ideal para jugar ante Suecia. 

Suecia confirma su alineación para el segundo partido de la fase de grupos 