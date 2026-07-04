Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Nuestro Mundial

EN VIVO | Paraguay vs. Francia por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Mira el partido en Teleamazonas. 

Paraguay y Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.

Reuters

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

04 jul 2026 - 17:46

Unirse a Whatsapp

Paraguay y Francia se encuentran en Filadelfia en busca de un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se juega este sábado 4 de julio. 

Mira el partido EN VIVO, en señal abierta por Teleamazonas y en la página web de Teleamazonas.com

La Albirroja llega con la moral en alto tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales. Ahora, el equipo guaraní buscará dar otro golpe histórico y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Del otro lado estará una Francia que confirmó su candidatura al título con una sólida victoria por 3-0 sobre Suecia en la ronda anterior. El ganador del duelo enfrentará en cuartos de final a Marruecos, que selló su clasificación tras vencer con autoridad 3-0 a Canadá.

  • Marruecos avanza a cuartos del Mundial 2026 al golear 3-0 y eliminar a Canadá

Minuto a minuto:

  • Minuto 81

    17:46

    Tarjeta amarilla para Francia 

    Tarjeta amarilla para Kone por jugada peligrosa. 

  • Minuto 73

    17:38

    Pausa de hidratación

    Segunda pausa de hidratación del partido.  

  • Minuto 71

    17:34

    Gooool de Francia

    Mbappé ejecuta el cobro desde el punto penal y anota el primer gol del encuentro. Paraguay 0-1 Francia. 

  • Minuto 67

    17:32

    Penal para Francia

    Tras la revisión del VAR, el juez determina penal para Francia por falta de Gómez sobre Desiré Doué. 

  • Minuto 45

    17:10

    Comienza el segundo tiempo

    Las selecciones vuelven a la cancha para la parte complementaria.

  • Minuto 45+3

    16:52

    Fin  del primer tiempo

    Termina la primera parte del partido entre Paraguay y Francia. 

  • Minuto 23

    16:28

    Pausa de hidratación

    Primera pausa de hidratación en Filadelfia. Los jugadores se hidratan y reciben indicaciones técnicas. 

  • Minuto 21

    16:26

    Francia busca el gol

    Kone ejecuta un potente remate de zurda, pero el esférico se pierde por un lado del arco paraguayo y es enviado a tiro de esquina. 

  • Minuto 18

    16:22

    Tarjeta amarilla para Francia 

    El juez central amonesta al francés Bradley Barcola con tarjeta amarilla por falta sobre Cáceres.

  • Minuto 0

    16:05

    Comienza el partido

    Se mueve el balón en Filadelfia y arranca el partido entre Paraguay y Francia. 

Alineaciones confirmadas:

Así difinió la alineación el profesor Gustavo Alfaro para enfrentar a Francia. 

Francia define su once oficial para el encuentro por los octavos de final. 

Te puede interesar