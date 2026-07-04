EN VIVO | Paraguay vs. Francia por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Mira el partido en Teleamazonas.
Paraguay y Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.
Reuters
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Actualizado:
04 jul 2026 - 17:46
Paraguay y Francia se encuentran en Filadelfia en busca de un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se juega este sábado 4 de julio.
Mira el partido EN VIVO, en señal abierta por Teleamazonas y en la página web de Teleamazonas.com
La Albirroja llega con la moral en alto tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales. Ahora, el equipo guaraní buscará dar otro golpe histórico y meterse entre los ocho mejores del torneo.
Del otro lado estará una Francia que confirmó su candidatura al título con una sólida victoria por 3-0 sobre Suecia en la ronda anterior. El ganador del duelo enfrentará en cuartos de final a Marruecos, que selló su clasificación tras vencer con autoridad 3-0 a Canadá.
Minuto a minuto:
Minuto 81
17:46
Tarjeta amarilla para Francia
Tarjeta amarilla para Kone por jugada peligrosa.
Minuto 73
17:38
Pausa de hidratación
Segunda pausa de hidratación del partido.
Minuto 71
17:34
Gooool de Francia
Mbappé ejecuta el cobro desde el punto penal y anota el primer gol del encuentro. Paraguay 0-1 Francia.
Minuto 67
17:32
Penal para Francia
Tras la revisión del VAR, el juez determina penal para Francia por falta de Gómez sobre Desiré Doué.
Minuto 45
17:10
Comienza el segundo tiempo
Las selecciones vuelven a la cancha para la parte complementaria.
Minuto 45+3
16:52
Fin del primer tiempo
Termina la primera parte del partido entre Paraguay y Francia.
Minuto 23
16:28
Pausa de hidratación
Primera pausa de hidratación en Filadelfia. Los jugadores se hidratan y reciben indicaciones técnicas.
Minuto 21
16:26
Francia busca el gol
Kone ejecuta un potente remate de zurda, pero el esférico se pierde por un lado del arco paraguayo y es enviado a tiro de esquina.
Minuto 18
16:22
Tarjeta amarilla para Francia
El juez central amonesta al francés Bradley Barcola con tarjeta amarilla por falta sobre Cáceres.
Minuto 0
16:05
Alineaciones confirmadas:
Así difinió la alineación el profesor Gustavo Alfaro para enfrentar a Francia.
Francia define su once oficial para el encuentro por los octavos de final.
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