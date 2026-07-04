EN VIVO | Paraguay vs. Francia por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026

Paraguay y Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.

Paraguay y Francia se encuentran en Filadelfia en busca de un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se juega este sábado 4 de julio.

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La Albirroja llega con la moral en alto tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales. Ahora, el equipo guaraní buscará dar otro golpe histórico y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Del otro lado estará una Francia que confirmó su candidatura al título con una sólida victoria por 3-0 sobre Suecia en la ronda anterior. El ganador del duelo enfrentará en cuartos de final a Marruecos, que selló su clasificación tras vencer con autoridad 3-0 a Canadá.

Marruecos avanza a cuartos del Mundial 2026 al golear 3-0 y eliminar a Canadá

Minuto a minuto:

Tarjeta amarilla para Francia Tarjeta amarilla para Kone por jugada peligrosa.

Pausa de hidratación Segunda pausa de hidratación del partido.

Gooool de Francia Mbappé ejecuta el cobro desde el punto penal y anota el primer gol del encuentro. Paraguay 0-1 Francia.

Penal para Francia Tras la revisión del VAR, el juez determina penal para Francia por falta de Gómez sobre Desiré Doué.

Comienza el segundo tiempo Las selecciones vuelven a la cancha para la parte complementaria.

Fin del primer tiempo Termina la primera parte del partido entre Paraguay y Francia.

Pausa de hidratación Primera pausa de hidratación en Filadelfia. Los jugadores se hidratan y reciben indicaciones técnicas.

Francia busca el gol Kone ejecuta un potente remate de zurda, pero el esférico se pierde por un lado del arco paraguayo y es enviado a tiro de esquina.

Tarjeta amarilla para Francia El juez central amonesta al francés Bradley Barcola con tarjeta amarilla por falta sobre Cáceres.

Comienza el partido Se mueve el balón en Filadelfia y arranca el partido entre Paraguay y Francia.

Alineaciones confirmadas:

Así difinió la alineación el profesor Gustavo Alfaro para enfrentar a Francia.

Francia define su once oficial para el encuentro por los octavos de final.