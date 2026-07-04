Moisés Caicedo inició su regreso a Ecuador tras el Mundial 2026

Tras la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el mediocampista Moisés Caicedo emprendió su regreso al país para disfrutar de un período de descanso antes de reincorporarse a la disciplina del Chelsea de Inglaterra.

En videos difundidos en redes sociales se observa al futbolista durante su traslado, luego de concluir la participación de la Tricolor en la Copa del Mundo. El jugador no ha realizado declaraciones públicas sobre sus vacaciones.

Cerró el Mundial como capitán de Ecuador

Caicedo disputó el Mundial 2026 como uno de los referentes de la selección ecuatoriana e incluso asumió la capitanía del equipo durante el torneo. El volante fue una de las piezas clave del combinado nacional a lo largo de la competencia.

La Tricolor quedó eliminada en los dieciseisavos de final tras caer frente a México, poniendo fin a su participación en el certamen.

Ahora deberá reportarse con Chelsea

Luego de sus vacaciones, Caicedo deberá reincorporarse al Chelsea para iniciar la preparación de la temporada 2026-2027.

El mediocampista llega tras completar una destacada campaña con el conjunto londinense y después de consolidarse como uno de los futbolistas más importantes de la selección ecuatoriana.