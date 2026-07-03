Paraguay vs. Francia: la utopía del DT Gustavo Alfaro en el Mundial por Teleamazonas

Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. - 3 de julio de 2026. El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, durante el entrenamiento.

La selección de Paraguay se enfrenta a Francia en un apasionante cruce de octavos de final del Mundial 2026. Con la emoción del torneo en pleno apogeo, estas naciones se preparan para un duelo decisivo que puede marcar el rumbo de sus trayectorias en la competencia internacional.

Ambos equipos llegan con la presión de consolidar su posición en el torneo. Paraguay, tras haber asegurado su clasificación en el grupo, se encuentra en un momento de revitalización táctico. Por su parte, Francia busca ratificar su favoritismo, destacando en el grupo con un rendimiento sólido. La presencia de figuras clave como Emiliano Martínez para Paraguay y Kylian Mbappé para Francia añade un nivel excepcional al enfrentamiento.

Este partido no solo es crucial por la clasificación, sino también por el estilo de juego que cada selección ha desarrollado. La capacidad de Paraguay para navegar en el mediocampo y la velocidad de Francia en la ofensiva serán factores que marcarán la diferencia en este choque.

El encuentro entre Paraguay y Francia está programado para el 4 de julio de 2026, un día que será crucial para ambos equipos en esta fase eliminatoria. Si bien Paraguay ya ha asegurado su lugar en esta etapa, Francia, con su prestigio y potencial, busca ir más allá de la próxima fase.

Este cruce en los dieciseisavos de final no es solo un paso en el torneo. Representa la oportunidad de seguir alimentando las esperanzas de una nación por alcanzar el anhelado trofeo. La presión aumenta, y cada equipo debe dar lo mejor para continuar en la lucha por el campeonato.

Historial Paraguay vs Francia: ¿quién llega con ventaja?

En total, Paraguay y Francia se han enfrentado en 6 ocasiones, donde los guaraníes han logrado 1 victoria, mientras que los galos dominan con 4 triunfos y 1 empate. Este balance resalta la superioridad histórica de Francia en los encuentros directos.

El último enfrentamiento significativo tuvo lugar durante el Mundial de 1986, donde Francia se impuso a Paraguay con un marcador de 3-0 en los cuartos de final. Este partido fue una lección tácticamente para los paraguayos, quienes buscan hacerlo mejor en esta nueva cita histórica.

Un dato interesante es que hasta la fecha, ni Paraguay ni Francia se han enfrentado en fases eliminatorias de un Mundial, lo que introduce un factor inesperado en el duelo. La necesidad de superar los nervios y el momento histórico será crucial.