EN VIVO I Alemania vs. Paraguay: la Albirroja gana 1-0 con gol de Julio Enciso en el Mundial 2026

Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 29 de junio de 2026. Los jugadores alemanes Aleksandar Pavlovic y Pascal Gross durante el calentamiento previo al partido

Alemania y Paraguay juegan este lunes 29 de junio por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026. Alemania llega obligada a sacudirse las dudas tras cerrar la fase de grupos con una sorpresiva derrota 2-1 ante Ecuador.

El técnico Julian Nagelsmann busca reactivar el arsenal ofensivo de la Die Mannschaft y para este duelo de eliminación directa introduce cambios clave en el once titular, destacando la presencia de Deniz Undav en el ataque junto a Kai Havertz y Florian Wirtz, mientras deja en el banco a figuras de la talla de Jamal Musiala para buscar mayor profundidad y efectividad desde el arranque.

Por su parte, la Paraguay de Gustavo Alfaro apela por completo a su conocida disciplina táctica y a la mística defensiva que la clasificó como uno de los mejores terceros.

La Albirroja recupera una pieza fundamental en la generación de juego con el retorno de Miguel Almirón, aunque sufrirá la sensible baja del mediocampista Diego Gómez por acumulación de tarjetas; una ausencia que obligará al estratega argentino a poblar el centro del campo con un bloque sumamente compacto para frenar el ritmo europeo.

El Boston Stadium será el escenario de un choque con sabor a revancha histórica, reviviendo el único antecedente mundialista de Corea-Japón 2002, donde los germanos sudaron sangre para romper el cerrojo guaraní en los minutos finales.

En estos dieciseisavos de final el margen de error es cero: el orden, la posesión y el ritmo de los alemanes se estrellarán contra la resistencia y el contragolpe paraguayo por un boleto a la ronda de los 16 mejores del mundo.