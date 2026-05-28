¡Los partidos de Ecuador en vivo! Teleamazonas transmitirá 40 juegos del Mundial en directo

La fiebre mundialista ya se enciende en el país. Teleamazonas, el canal de la familia ecuatoriana, será el canal oficial encargado de llevar las emociones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a los hogares ecuatorianos en señal abierta y sin costo. ¡Fútbol para todos! Los partidos de Ecuador serán en directo para vivir la fiesta del Mundial más grande de la historia en familia con 48 selecciones.

Teleamazonas transmitirá un total de 40 compromisos en directo y 40 en horarios diferidos. Así se garantiza una cobertura completa que incluye, de manera prioritaria, los tres partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en la fase de grupos.

El despliegue de las transmisiones se concentrará de cerca al Grupo E, donde el combinado dirigido por Sebastián Beccacece buscará su clasificación a la siguiente ronda. El debut de Ecuador ante Costa de Marfil (programado para el domingo 14 de junio a las 18:00 en Filadelfia), el segundo duelo frente a Curazao en Kansas City y el crucial choque de cierre contra Alemania en Nueva York/Nueva Jersey contarán con transmisiones en vivo y con un equipo periodístico desplegado en territorio norteamericano.

Más allá de la campaña nacional, la parrilla de programación de señal abierta asegura 24 encuentros de alto voltaje en la primera etapa del torneo. Entre los platos fuertes que los aficionados podrán sintonizar de forma gratuita destacan el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, el esperado estreno de Brasil ante Marruecos, el cruce de Argentina contra Argelia, y choques europeos de primera línea como Inglaterra vs. Croacia y el definitivo Uruguay frente a España en la recta final de la fase inicial.

Con tecnología al alcance de la mano

Con el objetivo de adaptar la cobertura a los nuevos hábitos de consumo digital, se oficializó una alianza estratégica clave entre Teleamazonas y Claro Ecuador. Mediante este acuerdo, todos los usuarios de dicha compañía (tanto en modalidades prepago como pospago) podrán sintonizar la señal en vivo del canal directamente desde sus dispositivos móviles a través de la aplicación Claro Video.

El principal diferencial de esta campaña radica en que la navegación para ver los 40 partidos del torneo no consumirá los gigas ni los datos de los planes de los clientes, permitiendo seguir las transmisiones desde cualquier punto del país.

La estrategia digital de la televisora para este 2026 no se limitará a la pantalla tradicional. La web oficial del canal (teleamazonas.com) complementará las transmisiones con herramientas interactivas de análisis estadístico, seguimientos minuto a minuto de los 104 partidos del torneo y producciones especiales distribuidas en plataformas como YouTube y TikTok, apuntando a consolidar la cobertura multiplataforma más accesible en la historia de los mundiales para el territorio ecuatoriano.