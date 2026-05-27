Alemania al Mundial 2026 con piel de cordero, pese a tener astros como Wirtz y Musiala

Traumatizada aún por sus fiascos en Rusia 2018 y Catar 2022, donde fue eliminada en la fase de grupos, la tetracampeona Alemania acude al Mundial de Norteamérica 2026 con piel de cordero, sin contar entre los grandes favoritos pese a tener estrellas como Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Desde la semifinal perdida en Marsella contra Francia en la Eurocopa 2016, Alemania atraviesa uno de sus peores periodos, con una década fuera del cuarteto final que lucha por los grandes títulos.

De 2006 a 2014, Alemania encadenó seis torneos consecutivos (Mundiales o Eurocopas) llegando al menos a semifinales, coronado por el título planetario en Brasil, el cuarto de la Mannschaft (1954, 1974, 1990, 2014).

Neuer al rescate

Por historial, el objetivo de Alemania debería ser luchar por una quinta estrella.

"Es un enorme desafío para nosotros y lo vamos a afrontar con mucha motivación. Lo más importante es la convicción. Y queremos convertirnos en campeones del mundo", dijo el seleccionador, Julian Nagelsmann, la semana pasada al presentar la lista de convocados.

Para tratar de lograr el objetivo, el técnico ha rescatado de su jubilación internacional a Manuel Neuer, portero del equipo campeón en Brasil 2014 y que esta temporada aún demuestra con el Bayern Munich que sigue a gran nivel pese a haber cumplido ya 40 años.

Además de contar con el único superviviente del equipo campeón en 2014, Nagelsmann ha llamado a otros veteranos como los defensas Antonio Rüdiger (33 años) y Jonathan Tah (30), los centrocampistas Joshua Kimmich y Leon Goretzka (ambos 31) y Pascal Gross (34) o el delantero Leroy Sané (30).

Veteranía y experiencia

Nagelsmann espera poder mezclar con éxito a estos treintañeros con sus jóvenes figuras, Jamal Musiala, Florian Wirtz y, sobre todo, el mediapunta Lennart Karl, quien a los 18 años se ha convertido esta temporada en la revelación del Bayern.

El problema para el seleccionador es que los más jóvenes llegan en un estado de forma que genera dudas: Musiala regresó a las canchas a finales de enero tras recuperarse de una fractura de peroné que sufrió hace un año durante el Mundial de Clubes y, con la temporada del Bayern lanzada, no ha tenido el peso que suele ser habitual en el juego del gigante bávaro.

Por su parte, a Wirtz le ha costado mucho adaptarse a la Premier League tras su espectacular traspaso al Liverpool esta temporada.

El talentoso mediapunta ha pagado también la mala temporada de los Reds y ha acabado con siete goles y 10 asistencias, cifras discretas para un jugador que costó 135 millones de euros y que incluso perdió la titularidad en algunos momentos del curso.

Romper la maldición del debut

Los alemanes tendrán la ocasión en el primer partido, contra la debutante Curazao, de romper la maldición que les persigue desde que levantaron la copa del mundo en Brasil: derrotas en sus debuts, contra México en 2018 (1-0) y frente a Japón (2-1) en Catar cuatro años después.

Finalmente, tras ser la sensación de la Bundesliga en la primera parte de la temporada y romper varios récords de precocidad, Karl ha jugado mucho menos en 2026, víctima de problemas físicos.

"Tenemos un buen equipo y un buen seleccionador. Si jugamos a nuestro nivel, tendremos seguro una chance (de ganar el título), aunque no seamos de los favoritos", admitió Wirtz en una entrevista reciente con The Athletic.

"Alemania es un país de fútbol y aunque de entrada no estemos entre los grandes favoritos, tenemos calidad para ganar a cualquiera", afirmó por su parte el legendario Lothar Matthäus, capitán de los campeones mundiales en Italia 1990, a la cadena Sky.

Tras el debut frente a la modesta selección de Curazao, la Mannschaft tendrá dos pruebas de fuego ante Costa de Marfil y Ecuador para llegar a dieciseisavos de final.