La Tri se prepara para enfrentar a Arabia Saudita con 23 de los 26 convocados

La Selección Ecuatoriana continúa su preparación para los partidos amistosos, previo al Mundial 2026. Este miércoles 27 de mayo de 2026, la Tricolor realizó su práctica en el OhioHealth Performance Center, en Columbus.

El equipo de todos, al mando del estratega argentino Sebastián Beccacece, trabajó con 23 convocados. Se espera que en las próximas horas terminen de arribar los demás seleccionados.

Voces de Hernán Galíndez y Jordy Caicedo desde la concentración

Previo a la práctica deportiva, el portero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo dialogaron con la prensa.

Galíndez aseguró que los seleccionados trabajan en un buen ambiente. Y resaltó el nivel del rival. "Arabia es un rival mundialista de mucha historia, una selección muy competitiva, trataremos de llegar bien, entendiendo que es un partido de preparación y que eso tampoco define nada", manifestó el portero argentino nacionalizado ecuatoriano.

Jordy Caicedo, por su parte, habló del trabajo ofensivo del equipo. "Tengo mucha confianza en mis compañeros, a nosotros nos toca la parte más difícil pero la más linda que es marcar, por eso tratamos de exigirnos día a día", dijo entre sonrisas.

La Tricolor continuará los trabajos de preparación el jueves, y se tiene previsto que el viernes viaje a Nueva Jersey para el partido del sábado.

Partidos amistosos de La Tri