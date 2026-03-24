Así fue la segunda práctica de Ecuador en España, previo al amistoso ante Marruecos

Así fue el segundo entrenamiento de Ecuador en España

La Selección de Ecuador está completa. El entrenador argentino, Sebastián Beccacece, cuenta con todos los seleccionados previo al primer amistoso de Ecuador ante Marruecos, el viernes 27 de marzo, en España. La Tri trabajó en el complejo deportivo del CD Leganés, en Madrid.

Los últimos jugadores en sumarse a la concentración fueron Enner Valencia, Kendry Páez y Gonzalo Plata. Con la presencia de ellos, Ecuador comenzó a trabajar con equipo completo y el entrenador a pensar en la alineación que presentará ante Marruecos

En la cancha de entrenamiento, el grupo de seleccionados festejó el cumpleaños del jugador Denil Castillo. Hubo momentos para risas, abrazos, bromas y trabajo con balón. También ya llegó Piero Hincapié y participó del entrenamiento.

Beccacece aún no ha dejado ver su idea de alineación defintiva para el amistoso comprobatorio. Ecuador espera definir el equipo titular en la práctica de este miércoles 25 de marzo.