Pabel Muñoz y transportistas se reúnen este 13 de mayo: ¿Qué pasará con el pasaje en Quito?

Se prevé que la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se reuna con representantes de los transportistas.

El objetivo del encuentro será, según Muñoz, acordar una metodología de trabajo que permita avanzar en una "discusión técnica y ordenada".

El Alcalde sugirió que los transportistas designen una comisión técnica reducida para facilitar el diálogo, ya que indicó que en reuniones anteriores recibió a cerca de 30 representantes del sector.

Alcalde buscará llegar a acuerdos antes de fin de mes

"Lo que menos queremos es dilatar y mantener incertidumbre. Esto genera incertidumbre para el Municipio, para el transporte y para la ciudadanía", dijo.

Muñoz recalcó la necesidad de "encontrar puntos de coincidencia" para poder lograr una resolución antes de fin de mes.

También recordó que decisiones relacionadas a tarifas deben pasar por el Concejo Metropolitano. "Si la discusión deriva hacia un tema tarifario, es cuestión del Concejo", concluyó.