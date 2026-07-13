Las semifinales del Mundial 2026 las vives en vivo por Teleamazonas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva y Teleamazonas llevará a los hogares ecuatorianos toda la emoción de las semifinales en vivo y en señal abierta. Además, los aficionados podrán seguir ambos encuentros a través de la página web del canal, para no perderse ningún detalle de la lucha por un cupo en la gran final.

El primer duelo se disputará este martes 14 de julio, cuando España enfrente a Francia en un choque entre dos de las selecciones que mejor fútbol han mostrado a lo largo del torneo. La Roja llega impulsada por el talento del joven Lamine Yamal, la creatividad de Pedri y la seguridad defensiva de Robin Le Normand, mientras que los franceses confían en la velocidad y el desequilibrio de Kylian Mbappé, el liderazgo de Aurélien Tchouaméni y la contundencia de Ousmane Dembélé, una de las figuras más destacadas del campeonato.

La segunda semifinal se jugará el miércoles 15 de julio y enfrentará a Inglaterra con Argentina, en otro compromiso con aroma a final. Los ingleses cuentan con el olfato goleador de Harry Kane, la calidad de Jude Bellingham y el desequilibrio de Bukayo Saka, mientras que la Albiceleste vuelve a ilusionarse con el talento de Lionel Messi, acompañado por el poder ofensivo de Julián Álvarez y el equilibrio que aporta Enzo Fernández en el mediocampo.

Los dos encuentros se jugarán a las 14:00 (hora de Ecuador) y las previas empezarán a las 13:00.

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Los cuatro semifinalistas llegan tras superar exigentes eliminatorias y buscarán escribir una nueva página en la historia del Mundial. España eliminó a Bélgica y Francia dejó en el camino a Marruecos, mientras que Inglaterra superó a Noruega y Argentina hizo lo propio ante Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Teleamazonas ofrecerá una cobertura especial con la previa, el relato de los encuentros y el análisis posterior, para que los aficionados disfruten de cada instante del camino hacia la gran final del Mundial 2026. Las transmisiones estarán disponibles en señal abierta y también mediante la página web de Teleamazonas.