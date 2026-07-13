Choque entre auto y moto deja dos heridos y cierres viales al norte de Quito

Choque entre auto y moto provoca dos heridos en Quito.

Un siniestro de tránsito se reportó la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en el sector de La Mariscal, en Quito.

El hecho ocurrió específicamente a las 7:59 en en la avenida 6 de Diciembre y Roca, al norte de la capital.

Autoridades que acudieron al lugar informaron que se trató de un choque entre una auto y una moto.

Carril de la Ecovía permanece cerrado

En este percance vial, dos personas resultaron heridas y según la información recibieron atención prehospitalaria por los organismos de salud.

Autoridades comunicaron que, hasta las 10:00, se mantiene el cierre del carril exclusivo de la Ecovía en ambos sentidos.

Además, hicieron un llamado a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.