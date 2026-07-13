Choque entre auto y moto deja dos heridos y cierres viales al norte de Quito
Un siniestro de tránsito sucedido en la 6 de Diciembre y Roca, al norte de Quito, dejó heridos y cierres viales.
Choque entre auto y moto provoca dos heridos en Quito.
ECU 911
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Actualizado:
13 jul 2026 - 10:08
Un siniestro de tránsito se reportó la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en el sector de La Mariscal, en Quito.
El hecho ocurrió específicamente a las 7:59 en en la avenida 6 de Diciembre y Roca, al norte de la capital.
Autoridades que acudieron al lugar informaron que se trató de un choque entre una auto y una moto.
Carril de la Ecovía permanece cerrado
En este percance vial, dos personas resultaron heridas y según la información recibieron atención prehospitalaria por los organismos de salud.
Autoridades comunicaron que, hasta las 10:00, se mantiene el cierre del carril exclusivo de la Ecovía en ambos sentidos.
Además, hicieron un llamado a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.
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