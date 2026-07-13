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Quito

Choque entre auto y moto deja dos heridos y cierres viales al norte de Quito

Un siniestro de tránsito sucedido en la 6 de Diciembre y Roca, al norte de Quito, dejó heridos y cierres viales.

Choque entre auto y moto provoca dos heridos en Quito.

ECU 911

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

13 jul 2026 - 10:08

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Un siniestro de tránsito se reportó la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en el sector de La Mariscal, en Quito.

El hecho ocurrió específicamente a las 7:59 en en la avenida 6 de Diciembre y Roca, al norte de la capital. 

Autoridades que acudieron al lugar informaron que se trató de un choque entre una auto y una moto.

Carril de la Ecovía permanece cerrado 

En este percance vial, dos personas resultaron heridas y según la información recibieron atención prehospitalaria por los organismos de salud. 

Autoridades comunicaron que, hasta las 10:00, se mantiene el cierre del carril exclusivo de la Ecovía en ambos sentidos. 

Además, hicieron un llamado a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.

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