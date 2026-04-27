Xavi Simons anuncia que se pierde el Mundial con Países Bajos

La estrella neerlandesa Xavi Simons se perderá la lucha del Tottenham por asegurar su permanencia en la Premier League, así como el Mundial 2026, debido a una grave lesión de rodilla confirmada por el propio jugador.

El sábado 25 de abril, el centrocampista de 23 años quedó tendido en el suelo doliéndose de la rodilla derecha y tuvo que ser retirado en camilla con evidentes signos de dolor, durante la crucial victoria por 1-0 del Tottenham ante los Wolves, ya descendidos.

El emotivo mensaje de Xavi Simons tras su lesión de rodilla

En una emotiva publicación en redes sociales a última hora del domingo, Simons comunicó que su temporada había terminado. "Dicen que la vida puede ser cruel, y hoy se siente exactamente así, mi temporada ha llegado a un final abrupto y simplemente estoy tratando de asimilarlo", escribió en Instagram Simons, quien ha disputado 34 partidos con su selección nacional.

"Sinceramente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido (...) Todo lo que quería hacer era luchar por mi equipo, y ahora esa posibilidad me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo", lamentó.

El Tottenham confirmó este lunes en un comunicado que su jugador sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y que será operado en las próximas semanas.

La lesión de Simons supone un duro golpe para el técnico Roberto De Zerbi, cuyo equipo está a solo dos puntos de salvar la categoría en la Premier League a falta de cuatro jornadas para el cierre de la temporada.

Países Bajos pierde a su figura para el Mundial 2026

El jugador también habría desempeñado un papel fundamental en la selección de los Países Bajos durante la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica, que comenzará el próximo 11 de junio.

Los neerlandeses debutarán en el Mundial el 13 de junio ante Japón, por el Grupo F, que comparten junto a Suecia y Túnez.