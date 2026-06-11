Mundial 2026: un aficionado fallece en el estadio Azteca durante la jornada inaugural

La gran fiesta del fútbol mundial se vistió de luto durante sus primeras horas en la Ciudad de México. Un aficionado de nacionalidad alemana, de aproximadamente 80 años, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio en los accesos del estadio Azteca, justo antes del inicio de la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

El trágico incidente empañó el ambiente festivo que se vivía en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, donde miles de seguidores locales y extranjeros se congregaban para el debut de la selección mexicana.

El lamentable suceso ocurrió en la zona exterior del recinto, entre la Puerta 1 y la Rampa 2, mientras la multitud realizaba las filas de ingreso. Testigos en el lugar señalaron que el hincha europeo se desvaneció de forma repentina, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia del estadio.

Aunque los paramédicos acudieron con rapidez para aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y coordinaron su traslado urgente al Instituto Nacional de Cardiología, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y los encargados de la Sala de Crisis mundialista establecieron contacto directo con el consulado de Alemania para brindar el apoyo necesario y gestionar los trámites con los familiares de la víctima.

Pese a la conmoción generada entre los asistentes que presenciaron el despliegue médico, las operaciones de seguridad y el desarrollo de la ceremonia inaugural continuaron según el cronograma previsto por la FIFA.