¿Cuánto vale la Selección de Ecuador? La Tri supera USD 400 millones rumbo al Mundial 2026

La Selección de Ecuador llega al Mundial 2026 a su quinta participación no solo con ambición deportiva, sino con un valor de mercado histórico que supera los USD 400 millones. La Tri quiere ser la sorpresa en la cita mundialista más grande de la historia con 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

Gracias a la consolidación de figuras como Moisés Caicedo y Willian Pacho en la élite europea, 'La Tri' se posiciona hoy como una de las plantillas más costosas y competitivas de la Conmebol, marcando un antes y un después en la economía del fútbol ecuatoriano.

El crecimiento exponencial de la cotización se sostiene la columna vertebral que brilla en las ligas top de Europa. Moisés Caicedo, volante del Chelsea, se mantiene como el futbolista ecuatoriano más valioso con una cifra que ronda los 110 millones de dólares, seguido de cerca por el defensor Willian Pacho y el central Piero Hincapié del Arsenal que juega en la Premier League.

Los más cotizados de la Selección de Ecuador

Futbolista Posición Club Actual Valor de Mercado Moisés Caicedo Mediocentro Chelsea FC $130.000.000 Willian Pacho Defensa Paris Saint-Germain $83.000.000 Piero Hincapié Defensa Arsenal FC $59.000.000 Joel Ordóñez Defensa Club Brugge $33.000.000 Nilson Angulo Extremo Sunderland AFC $21.000.000 Pervis Estupiñán Lateral AC Milan $15.000.000 Kendry Páez Mediocentro Chelsea FC / IDV $11.500.000 Gonzalo Plata Extremo Flamengo $9.200.000 Jeremy Arévalo Delantero Rayo Vallecano $8.000.000 Pedro Vite Volante Vancouver Whitecaps $5.500.000

Este incremento en el precio de la plantilla dirigida por el cuerpo técnico tricolor dirigido por el entrenador argentino Sebastián Beccacece por encima de potencias históricas, consolidando a Ecuador como una verdadera fábrica de exportación de élite para el ciclo mundialista.

Ecuador cuenta con una muralla defensiva de garantías formada por Willian Pacho (USD 70 millones) y Piero Hincapié (USD 50 millones), ambos pilares en clubes de primer nivel. El bloque de los cinco más costosos lo completa el joven central Joel Ordóñez, con una valoración de USD 33 millones, y el extremo Nilson Angulo.

Este último está cotizado en USD 17 millones y se perfila como una de las piezas ofensivas con mayor proyección internacional, sumando entre todos ellos un valor que supera los USD 280 millones y que convierte a esta 'Tri' en una selección de respeto absoluto en el concierto mundial.