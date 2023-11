Municipio implementará un plan para recuperar la zona de La Mariscal

Un plan urbanístico parcial se implementará en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito. Con esta iniciativa las autoridades esperan reactivar la zona, reducir la delincuencia y erradicar a los «enganchadores» que hay en el lugar.

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio diseñó el plan urbanístico. Según José Morales, representante de la entidad, se espera que con esta iniciativa La Mariscal sea un sector en que los quiteños puedan moverse fácilmente. “Hay muchos sitios convertidos en monofuncionales que han perdido gente”, agregó.

El plan contará con tres ejes que priorizarán que el sector se convierta en un barrio compacto y seguro con vida diurna y nocturna. “Eso nos parece muy importante, pero bien manejado, bien controlado y sobre todo bien enfocado”, dijo el Secretario.

Un ejemplo de los cambios que desean realizar en la zona para evitar los llamados ‘enganchadores’ de bares y restaurantes es convertir las paredes en cerramientos abiertos o de vidrio.

“Con esto se va a homogeneizar todo el diseño que debe implementarse dentro de La Mariscal para la recuperación del espacio público”, comentó María José Escudero, coordinadora Técnica de la Secretaría de Territorio.

A decir de los moradores de esta zona, esto representaría varios beneficios. “Al ponerse en práctica esta normativa vamos a tener la oportunidad de ver los espacios y las casas totalmente abiertas con un máximo de dos negocios”, dijo Susana Portero, una de las vecinas del sector.

Además, las autoridades aseguran que sí se permitirá que en los bienes patrimoniales funcionen bares o discotecas, pero no existirán permisos para servicios funerarios.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó que uno de los problemas identificados en este sector de la urbe es la inseguridad, sin embargo explicó que erradicarla no es una de sus responsabilidades, sino la del Gobierno.

“Tenemos una dinámica de delincuencia que no la conocíamos antes y sobre la que quiero hacer un énfasis particular. El Municipio no tiene ni la responsabilidad legal ni los instrumentos necesarios para actuar. La Constitución dice que la competencia de la seguridad ciudadana es privativa de nivel nacional”, agregó el burgomaestre.

De igual manera, informó que La Mariscal tendrá su propia Administración Zonal, eso le va a permitir crecer en la extensión de territorio y por lo tanto los ciudadanos tendrán una mayor capacidad de resolver cosas concretas, no solamente turísticas.

La implementación del plan urbanístico tendrá una duración aproximada de 12 años. Autoridades y moradores esperan que la zona mejore en varios aspectos, por ejemplo recuperar la residencialidad y poner límites claros del uso de bienes patrimoniales en el sector.

