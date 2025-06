Musk dice que su departamento de recortes para EE.UU. se convirtió en el chivo expiatorio

Elon Musk dejó su cargo gubernamental en viernes. Donald Trump agradeció su trabajo y adelantó que el magnate tecnológico seguirá asesorando al Gobierno.

Actualizado 18:16

Nueva York, EFE |

El magnate Elon Musk dijo este domingo 1 de junio de 2025 que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una controvertida ala del Gobierno de EE.UU. para recortar los gastos de la Administración federal que él creó y que ha dirigido hasta esta semana, se convirtió en un chivo expiatorio.

«Lo que empezaba a pasar era un poco injusto porque, digamos, DOGE se convirtió en el chivo expiatorio de todo. Así que, si había algún recorte, real o imaginario, todos culpaban a DOGE», dijo hoy a una entrevista con la cadena CBS.

En ese sentido, el director ejecutivo de Tesla anotó que en los 130 días que dirigió este departamento se topó con gente que pensaba que el DOGE les impediría recibir su cheque del Gobierno. «Lo cual es completamente falso«, recalcó el hombre más rico del mundo.

No obstante, el desmantelamiento de las agencias federales por parte de DOGE este año se tradujo en la pérdida de muchos empleos gubernamentales, la eliminación de programas públicos y una serie de demandas.

Musk se despidió el viernes de su cargo gubernamental en un acto celebrado en la Casa Blanca en el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo cubrió de halagos por su labor y en el que el magnate tecnológico dijo que seguirá asesorando al mandatario.

«Seguiré visitándolo y seré amigo y asesor del presidente. Espero con ansias volver a estar en esta increíble sala», declaró Musk desde el Despacho Oval, donde vistió una gorra que ayudaba a disimular un moretón en su ojo.

En su entrevista con CBS, Musk dijo que, pese a estar de acuerdo con gran parte de lo que hace la Administración de Trump, tiene «diferencias de opinión».

«Estoy un poco en un aprieto: no quiero hablar en contra de la Administración, pero tampoco quiero responsabilizarme de todo lo que hace», anotó Musk.

