«Es errado e inconstitucional haber incorporado una norma de esta magnitud (…). El proyecto no tiene ningún contenido ni potente ni eficiente ni le ayudará al país absolutamente en nada», dice Napoleón Santamaría, experto tributario, sobre la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo de Daniel Noboa.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 30 de noviembre del 2023, dijo que este proyecto tributario se concentra en gran parte en una amnistía, que podría generar cuestionamientos por un problema de conflicto de intereses.

Además, Santamaría considera que la presentación de estas reformas empieza a ser un «tema reiterativo de perdonar, condonar y olvidarnos el cobro a quienes le deben o están en actividad morosa tributaria«, pues, a su parecer, si se han planteado en varios gobiernos solo evidencia que «el país tiene un sistema de justicia tributario lento, ineficiente e incompetente«.

También, señala que la recaudación por estas reformas no llegará a los 900 millones, sin embargo, el tema de la autoretención si evidenciaría un avance en el país. «Esto no le da más recursos a las arcas públicas, quizás nos anticipa a lo que se recibiría con el impuesto a la renta en abril, pero mayor caja fiscal para salir del escenario que nos planteó el Ministro de Economía no se compadece con estas medidas tan pequeñas y sutiles que se han presentado en el proyecto«, agregó.

El experto tributario dice que al presentar de esta forma el proyecto se evidenciaría una intención de no desgastar capital político porque se está priorizando una agenda política para una reelección de Daniel Noboa. «Podría ser exitosa la agenda política pero no está siendo exitoso el plan de país y desarrollo nacional«, advierte.

Finalmente, dijo que para atraer la inversión extranjera y generar empleo se debe trabajar en un círculo económico eficiente y no solo buscarla con rebajas o descuentos tributarios. «El país necesita un debate serio y profundo con mucho conocimiento, desprendimiento político y amor al país» sobre estas reformas, aseguró Santamaría.

