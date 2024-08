Jhonatan Narváez llegó quinto en la etapa 12 de la Vuelta a España este jueves 29 de agosto de 2024. El Lagarto encendió motores y se adjudicó una buena posición en la jornada para seguir escalando en la general.

El ecuatoriano se metió en la fuga del día y a falta de nueve kilómetros de la meta disputaba los primeros lugares con el británico Max Poole, el suizo Mauro Schmid, el español Marc Soler y el español Pablo Castrillo. Sin embargo, este último se impuso en el recorrido final para llevarse el primer lugar.

En la corta etapa de 137 kilómetros (km) de recorrido el grupo de fugados, entre los que se encontraba el tricolor, llegó con ocho minutos de ventaja al inicio del último puerto. Castrillo sorprendió a sus compañeros de escapada con un ataque a 9 km para la meta, logrando unos segundos de ventaja que le fueron suficientes para cruzar en primera posición la línea de llegada.

Narváez cerró su participación en la estación de montaña de Manzaneda con un tiempo de 3 horas 36 minutos y 46 segundos. Es decir, 26 segundos más que el español, que lo ubicó en la quinta casilla. Con esta posición, el ciclista de INEOS Grenadiers se encuentra en el puesto 34 de la general.

It's fifth for @NarvaezJho as the Ecuadorian puts in a combative ride on the summit finish of stage 12 at #LaVuelta24 @O_RodGar worked hard to help his teammate and finished 10th on the day. pic.twitter.com/VeK7ophEsJ