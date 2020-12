NASA elegirá entre 18 astronautas a la primera mujer que irá a la Luna

La agencia espacial estadounidense NASA ha nombrado a los 18 astronautas, la mitad de ellos mujeres, que entrenarán en el programa Artemis para viajar a la Luna.

La primera mujer y el siguiente hombre sobre la Luna serán seleccionados de este grupo élite.

El vicepresidente, Mike Pence, presentó a los astronautas el miércoles al concluir su reunión final con el director del Consejo Nacional Espacial. El anuncio fue hecho en el Centro Espacial Kennedy, en la Florida, debajo de unos de los tres cohetes Saturn V del programa Apollo de los años 1960 y 1970.

Pence señaló que el último de los 12 hombres que caminaron sobre la Luna, el fallecido comandante del Apollo 17, Gene Cernan, quería por sobre todo que le quitaran la palabra “último” de su título. Las pisadas lunares finales de Cernan fueron el 14 de diciembre de 1972.

“Él pasó el resto de su vida natural promoviendo que Estados Unidos regresara a la Luna, y vamos a honrar la memoria de Genen Cernan”, le dijo Pence a un pequeño grupo de personas, sentadas a varios pies de distancia el uno del otro.

Cinco de los astronautas, los únicos que estaban presentes, caminaron sobre un escenario, saludando y usando mascarillas.

“We represent all walks of life in America and every kid in America, and across the world…needs to look [at us] and say, ‘You look like me. I can do this.’” –@AstroAnnimal on the significance of being part of the @NASAArtemis team. pic.twitter.com/pB9kyMUalm