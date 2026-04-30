Gobierno cubano llama a marchar el 1 de Mayo contra 'las groseras amenazas de EE.UU.'

Díaz-Canel asegura que dimitir a la presidencia de Cuba no es opción

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó a todos los ciudadanos en la isla a participar en la marcha del Primero de Mayo “contra las groseras amenazas imperiales” de EE.UU..

La tradicional marcha del Primero de Mayo, bajo el lema “La Patria se defiende”, se presenta como un llamado a la unidad interna por la soberanía ante la posibilidad de una intervención militar por parte de EE.UU..

Cubanos convocados a marcha "por la paz"

“Marchemos unidos: trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país”, dijo Díaz-Canel.

El mandatario señaló, además, que este Primero de Mayo, todos los cubanos están convocados a “un desfile por la paz”, resaltando en letras mayúsculas esta última palabra en su mensaje.