Niño vende sus acciones de GameStop que tenía desde 2019

La semana pasada de destapó la jugada maestra que un grupo de jóvenes usuarios de Reddit desarrolló para salvar a la empresa GameStop que estaba a punto de la quiebra.

La empresa GameStop bajó su valor en el mercado tras el auge de los juegos en línea, un grupo de jóvenes decidieron comprar varias acciones de la compañía y con ello hicieron que el precio de las mismas suba.

Con esto, los jóvenes usuarios de Reddit no solo lograron salvar a la empresa y ganar dinero sino que también pusieron en jaque a los inversionistas más grandes del mundo de las finanzas quienes tomaban prestadas acciones de empresas que estaban a la baja, la vendían a un costo y como la tendencia de estas acciones era bajar de precio, luego las compraban más baratas y así ganaban dinero en un movimiento que no resultaba del todo ‘correcto’.

Con la valorización a la alta de las acciones de GameStop, esos inversionistas perdieron mucho dinero y exigieron regulaciones de un mercado, como nunca antes habían concebido pues la mayoría era defensor de la libre regulación de la oferta y demanda.

Ahora un pequeño niño de 10 años, Jaydyn Carr, quien recibió, en 2019, 10 acciones de GameStop, pudo venderlas y obtener un total de 3 200 dólares, tras la revalorización de la empresa.

Según el portal de noticias RT, » En el 2019, Nina Carr regaló a su hijo 10 acciones de la compañía para kwanzaa, fiesta afroamericana que se celebra entre el 26 de diciembre y el 1 de enero. Entonces, valían en total unos 60 dólares. La madre dijo a la CNN que lo hizo porque el menor le tenía cariño a esta red de tiendas y pasó en ella mucho tiempo».

El niño tuvo el certificado de propiedad durante un año en su cuarto hasta la semana anterior que las acciones subieron de valor y decidió deshacerse de ellas para ganar 3 200 dólares.

10-year-old Jaydyn Carr got $6 GameStop shares from his mom for Kwanzaa two years ago and he sold them for a little under $3,200 Wednesday morning. https://t.co/Z7AuQLiZRv pic.twitter.com/g06LwewFEu