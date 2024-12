El presidente Daniel Noboa envió nuevamente a la vicepresidenta Verónica Abad a Turquía. Esta vez su función será colaborar con las relaciones comerciales de Ecuador con ese país, según el Decreto Ejecutivo 490 firmado este lunes 23 de diciembre del 2024.

La funcionaria deberá presentarse en la Embajada de Ecuador en Ankara máximo hasta el viernes 27 de diciembre del 2024, según consta en el documento.

El ministro José De La Gasca informó en rueda de prensa que, mediante Decreto Ejecutivo 490, se delega a la Vicepresidenta Abad la función de colaborar en las relaciones económicas entre 🇪🇨 y Turquía. La Vicepresidenta deberá asumir esta función hasta el 27 de diciembre de 2024. pic.twitter.com/gljilKAPQb — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 23, 2024

«Se coordinará el traslado de la funcionaria, y sus familiares de ser el caso, así como las acciones administrativas, financieras y legales necesarias, para que se presente en funciones máximo hasta el 27 de diciembre del 2024«, detalla el Decreto Ejecutivo.

Ese documento también menciona que «la única función, especial y temporal» que tendrá la vicepresidenta Abad es «colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el Gobierno de la República de Türkiye«.

«A pesar de que no somos parte procesal en esa contienda, no es menos cierto que las decisiones derivadas del poder judicial competen a la Presidencia de la República. En ese sentido, sin esperar, sin presentar dilaciones, sin nada que pueda suponer que no respetemos las otras funciones del Estado, estamos dando cumplimiento de la decisión adoptada por la jueza«, indicó el ministro de Gobierno, José de La Gasca este lunes 23 de diciembre en una rueda de prensa.

Acción de protección a favor de Abad

La designación de Abad a Turquía se dio liego de que la jueza Nubia Vera aceptara la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad y la restituyera en su cargo. La audiencia se desarrolló la mañana de este lunes 23 de diciembre del 2024 en la Unidad Judicial de la Familia, en Quito.

Como medida de reparación integral, la magistrada dispuso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofrezca disculpas públicas a Abad. Esto lo deberá hacer a través de un mensaje a la Nación en un lapso de 72 horas. Además, el documento de las disculpas se debe publicar en la página web del Ministerio.

Una vez finalizada la audiencia, la ministra precisó que apelará a la decisión. Sin embargo, eso no retrasa la ejecución de la sentencia oral dictada por la jueza.

