‘Better Call Saul’ llegó a su fin este 15 de agosto de 2022. Tras seis temporadas, Bob Odenkirk, quien da vida al abogado Saul Godman, agradeció a los fanáticos por la masiva acogida que ha tenido su interpretación, aplaudida por la crítica y con nominaciones al Emmy como Mejor Actor Dramático desde el 2015.

«Salimos de la que quizás fuera la serie favorita de muchos y podrían habernos odiado simplemente por intentarlo. Pero nos dieron esta oportunidad y ojalá hayamos estado a la altura», afirmó el actor. Sus declaraciones llegaron tras la emisión del episodio final en Netflix.

El desenlace del spin-off de Breaking Bad compone un último episodio filmado en blanco y negro. James ‘Jimmy’ Morgan McGill, conocido como Saul Goodman, debe negociar una sentencia menor por los delitos que lo asocian con el imperio de droga de Walter White (Bryan Cranston). Esta última decisión se convierte para Jimmy en un acto de redención que alcanza luego de ser parte de una trama criminal en Albuquerque.

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022

«Todo el mundo me pregunta cómo me siento tras decir adiós a Saul Goodman y Better Call Saul, pero no sé bien cómo responder porque para mí es francamente difícil mirar de cerca a esta experiencia y este personaje», explicó Odenkirk. «Tiene muchas elementos que han encajado a la perfección. Para mí es un misterio cómo ha ocurrido siquiera».

El mensaje de Odenkirk estuvo acompañado de palabras de agradecimiento a la mente detrás de la serie, Breaking Bad y ‘El Camino’, el director Vince Gilligan. «No hice nada para merecer este papel y espero habérmelo ganado durante las seis temporadas». También alabó el trabajo de sus compañeros de reparto: Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks, Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian y Giancarlo Esposito. «Trabajar con ellos me ha hecho mejor actor de lo que soy».

Con información de | 20minutos.es/