Más de 15 sectores de Guayaquil no tendrán agua potable el fin de semana del 18 y 19 de abril

Más de 15 sectores de Guayaquil tendrán cortes de agua el fin de semana.

Más de 15 sectores de Guayaquil se quedarán sin agua potable el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de abril del 2026, anunció la empresa concesionaria Interagua.

El corte se realizará debido a trabajos de rehabilitación de un acueducto en la vía a Daule, y la interconexión de un anillo hidráulico en la autopista Terminal Terrestre Pascuales.

Los sectores afectados pertenecen al norte de Guayaquil, como Mucho Lote y las urbanizaciones de la Vía a Daule.

De acuerdo con el comunicado de Interagua, la suspensión será de más de 12 horas, desde la noche del sábado, hasta la madrugada y tarde del domingo 19.

En los sectores afectados en la vía a Daule el corte será desde las 22:00 del sábado hasta las 15:00 del domingo. El corte será en los siguientes sectores:

Cooperativas de vivienda, lotes, urbanizaciones privadas e industrias a lo largo del kilómetro 14 de la vía a Daule.

Otras ciudadelas, cooperativas y negocios en el kilómetro 26 de la vía a Daule.

Sectores de la autopista Terminal Terrestre Pascuales

Mientras que en otros 15 sectores, el corte será desde las 03:00 del domingo 19 de abril hasta las 15:30 del mismo día: