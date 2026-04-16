Militares de Ecuador y EE.UU. entrenaron juntos dentro de un intercambio de suboficiales

Militares de Ecuador participaron en un entrenamiento táctico con fuerzas de Estados Unidos

La Armada de Ecuador y fuerzas de EE.UU. ejecutaron un entrenamiento conjunto en Guayaquil como parte de un intercambio de suboficiales. Así lo dio a conocer el Comando del Sur de Estados Unidos, este jueves 16 de abril de 2026.

Los militares de Ecuador participaron de un entrenamiento táctico de búsqueda y captura junto a efectivos estadounidenses en Guayaquil.

"Miembros de la Infantería de Marina de Ecuador realizan un ejercicio de entrenamiento táctico de búsqueda y captura como parte de un Intercambio de Suboficiales Superiores con miembros de las fuerzas de servicio de EE.UU. del portaaviones USS Nimitz en Guayaquil, Ecuador, el 7 de abril de 2026", indicó el Comando del Sur.

La actividad se desarrolló en el marco de un intercambio de suboficiales superiores, en el que participaron miembros de las fuerzas de EE.UU. a bordo del portaaviones USS Nimitz (CVN-68), actualmente desplegado en la región.

Este tipo de ejercicios forma parte de Southern Seas 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación entre países aliados.

El programa "busca mejorar la capacidad, potenciar la interoperabilidad y fortalecer las asociaciones marítimas con países de toda la región mediante intercambios y cooperación conjuntos, multinacionales e interinstitucionales".

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La Armada del Ecuador dio inicio a las operaciones navales 'Southern Seas 2026' (Mares del Sur), en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos desde este martes 7 de abril de 2026.

Como parte de estas operaciones, arribó a Ecuador el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, dos embarcaciones de la flota estadounidense.