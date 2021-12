OMS: Inmunidad de vacunados es más baja ante ómicron

Datos preliminares, entre una multitud que se están recogiendo alrededor del mundo, indican que hay una reducción en la inmunidad frente a la variante ómicron entre aquellos que tienen la pauta inicial de vacunación completa (dos o una dosis, según la vacuna recibida) o que han pasado la infección de la covid-19, dijo este sábado la OMS.

Esto puede indicar -sin que sea una afirmación categórica- que esta variante puede «evadir» el sistema inmunológico de una persona.

«Hasta el momento hay limitada evidencia disponible y que no está revisada por pares sobre la eficacia o efectividad de la vacuna ante ómicron», indicó la organización en una actualización de las informaciones reunidas sobre esta cuestión, que está en el centro de las preocupaciones en el mundo entero.

La OMS señaló, en cambio, que la evidencia es más sólida en cuanto a la ventaja que tiene ómicron de propagarse en comparación con la variante delta; puesto que en países donde se ha detectado la transmisión local de la primera se está observando que los casos se duplican en 1,5 a 3 días.

What properties of Omicron make it more transmissible? @DrMikeRyan explains one of the reasons why ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/cKbRyZsTOl