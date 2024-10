“Sí, nos tomó por sorpresa. No hemos podido conversar con el Gobierno para saber qué se busca con esta declaratoria”, dijo Pabel Muñoz, alcalde de Quito, sobre la inclusión de la capital en la lista de cantones con estado de excepción.

“Las calles están calentadas en todo el país, no solo eso, en algunos casos están manchadas de sangre”, añadió Muñoz, este jueves 10 de octubre del 2024, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Muñoz realizó esta referencia luego de que el pasado jueves 3 de octubre, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong dijo que una de las razones para declarar estado de excepción en Quito es que «tratan de desestabilizar al país y nosotros no vamos a permitir que eso pase».

«So pretexto de temas electorales quieran calentarnos las calles, que como ya no pueden hacerlo en las cárceles quieren hacerlo en las calles», dijo el Ministro en declaraciones a la prensa desde el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito.

Mediante Decreto Ejecutivo 410 el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción que ya estaba vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.

Además, en el Decreto Ejecutivo se incluyó al Distrito Metropolitano de Quito. Al respecto, Félix Wong mencionó que se necesita «cuidar la capital» de procesos desestabilizadores. «Ya lo hicieron con incendios forestales, necesitamos cuidar la capital», mencionó.

Frente a eso, el alcalde Muñoz dijo que la Alcaldía no fue informada de las razones para emitir esa declaratoria. «Si lo que se busca es cuidar la seguridad de la capital me parece muy bien. Pero si no se lo hace en los debidos términos, esto termina afectando más a la economía.

«Si la finalidad era tener una rápida y contundente acción contra los grupos delictivos me parece perfecto, pero creo que debió haber una coordinación con el Gobierno Nacional para saber de qué se trata y ver en qué podemos ayudar».

Además dijo que la declaratoria del Gobierno de conflicto armado interno se puede entender a nivel local «por el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, pero en términos internacionales ha sido una daga en el corazón para el turismo de Quito y Ecuador», dijo el Burgomaestre.

Sobre el tema de seguridad, Pabel Muñoz también dijo que “no es homogénea la presencia territorial de la Policía en los barrios de Quito”.

Sin embargo, el Alcalde considera que una ciudad con más policías en las calles no es necesariamente la más segura, sino una ciudad que brinda oportunidades a sus habitantes.

