Padre denuncia que su hija fue víctima de mala práctica médica

Un padre denuncia que su hija de 10 años fue víctima de una supuesta mala práctica médica en un hospital de Quito.

Según el testimonio del hombre, una odontóloga extrajo una pieza dental de su hija por error y luego la volvió a colocar a la niña, lo que ha ocasionado graves consecuencias

Pese han que han pasado dos años , los integrantes de la familia Santa Cruz no han podido olvidar las secuelas de un tratamiento odontológico que le realizaron a la pequeña Arelis.

“Me dice la odontóloga : sabe que le he sacado mal el diente me equivoqué en sacarle el diente, le he sacado el diente que no es”, manifiesta José Santa Cruz, padre de Arelis

Además, señala que la odontóloga le respondió que no haga problema que es normal

Según el padre de la niña, asegura que llevó a Arelis al Hospital Baca Ortiz para que le saquen un diente y le extrajeron el equivocado

Actualmente la menor tiene que enfrentar constantes dolores ya que se la inflama la encía y tiene una laceración que no ha sido cerrada pese a los casi dos años

La familia interpuso una demanda contra los responsables del área de odontología del hospital, ellos exigen una reparación integral y un tratamiento odontológico

