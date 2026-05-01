Cifras del mercado laboral en Ecuador; empleo adecuado se contrae

La tasa de participación de empleo cayó al 64,4% en Ecuador

El análisis del mercado laboral en Ecuador, basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de marzo de 2025 y marzo de 2026, muestran variaciones en los principales indicadores de participación y calidad del empleo.

Menos participación en el mercado laboral

Uno de los primeros cambios es la caída en la participación. La tasa global pasó de 65,4% a 64,4%, lo que significa que menos personas están trabajando en empleos formales en el país.

Esta reducción refleja un enfriamiento del mercado laboral, donde parte de la población no logra insertarse en la economía activa.

Baja el desempleo, pero con matices

El desempleo nacional cayó de 3,3% a 2,9% en un año. A simple vista, es un dato positivo. Sin embargo, este descenso no necesariamente implica mejores condiciones laborales.

La reducción puede estar vinculada a la migración hacia empleos informales o de baja calidad, lo que cambia la lectura del indicador.

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo INEC

Brecha de género sigue marcando diferencias

Las mujeres siguen enfrentando más dificultades. En marzo de 2026, el desempleo femenino llegó al 3,7%, frente al 2,3% de los hombres.

La diferencia de 1,4 puntos porcentuales evidencia que las desigualdades en el acceso al empleo persisten y, en este caso, incluso se profundizan.

Diferencias entre lo urbano y lo rural

En las ciudades, el desempleo bajó de 4,2% a 3,7%, mientras que en el área rural se mantuvo casi igual, pasando de 1,6% a 1,5%.

Esto muestra que el comportamiento del mercado laboral no es homogéneo y depende del territorio.

Empleo adecuado en retroceso

Uno de los datos más preocupantes es la caída del empleo adecuado o pleno. Este indicador bajó de 34,2% a 32,1%.

En términos simples, menos personas tienen trabajos con salario mínimo y jornada completa, lo que afecta directamente la estabilidad económica de los hogares.

El análisis de estos datos fue compartido por el economista Alberto Acosta-Burneo que alertó que existen "186 mil empleos adecuados perdidos en 12 meses".

Esto refleja una caída de 2,1%; es decir 32,1% de la población económicamente activa (PEA)

Subempleo baja levemente

El subempleo también mostró una reducción, pasando de 20,9% a 19,6%. Aunque es una mejora, sigue representando a casi uno de cada cinco trabajadores.

Este tipo de empleo incluye a quienes trabajan menos horas de las que desean o ganan menos de lo necesario.

Aumenta el empleo precario

El llamado “otro empleo no pleno” creció con fuerza: pasó de 29,7% a 34,8%. Este grupo reúne trabajos inestables o con condiciones limitadas.

El incremento confirma que más personas están accediendo a empleos de menor calidad, sin garantías claras.

Menos trabajo no remunerado

El empleo no remunerado bajó de 11,8% a 10,4%. Aunque es una caída positiva, sigue siendo una cifra relevante dentro del mercado laboral.

Este segmento incluye actividades familiares o informales donde no existe pago directo.

Caída del empleo formal

El sector formal también retrocedió. Su participación pasó de 40,6% a 39,0%, lo que implica menos trabajadores con contratos y beneficios.

Este descenso impacta en la seguridad social y en la estabilidad de largo plazo.

La informalidad gana terreno

En contraste, el empleo informal subió de 55,5% a 56,3%. Es decir, más de la mitad de los trabajadores en Ecuador están en la informalidad.

Esto limita el acceso a derechos laborales y aumenta la vulnerabilidad económica.