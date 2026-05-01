Teleamazonas
Gastronomía

Los mejores platos típicos de Guayaquil: Qué comer sí o sí

La gastronomía 'guayaca' se caracteriza por usar marisco fresco, verde y maní

Ceviche de concha preparado por el chef Felipe Campana.

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

01 may 2026 - 06:15

La gastronomía de Guayaquil destaca por su sabor intenso, que utiliza principalmente mariscos frescos, verde y maní. 

Los platos imperdibles incluyen encebollado, caldo de salchicha, cangrejada criolla y menestra con carne asada. 

Autoridades y locales recomiendan visitar "huecas" tradicionales para una experiencia auténtica.

No te puedes ir de Guayaquil sin haber probado: 

Encebollado: El plato bandera, una sopa de pescado albacora con yuca, cebolla y cilantro.

Bolón de Verde: Especie de puré de plátano verde, frito, generalmente relleno de queso, chicharrón o mixto.

Caldo de Salchicha: Sopa tradicional a base de vísceras y sangre de cerdo con arroz.

Cangrejos Criollos: Cangrejos cocinados con cerveza, hierbas y especias.

Arroz con Menestra y Carne: Arroz blanco acompañado de menestra de lentejas o fréjol y carne asada.

Guatita: Guiso de mondongo (estómago de vaca) con papas y maní.

Bandera: Un plato que combina varios platos típicos en uno solo ( encebollado, guatita y ceviche) también lleva arroz.

