Con 88 votos a favor, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenaron este jueves los bombardeos rusos contra hospitales y centro de salud en Ucrania. En la asamblea anual de la OMS, instaron a Rusia a ‘cesar de inmediatos todos los ataques’ de esta índole.

Aunque el texto consta de estas resoluciones, la organización no prevé sanciones concretas contra Rusia. No obstante, según The Washigton Post, se planteó la posibilidad de que Rusia pueda ser suspendida de la asamblea si continúan los ataques contra hospitales y clínicas. La agresión rusa «constituye una situación excepcional que afecta gravemente la salud de la población ucraniana y tiene repercusiones en la salud de la región y fuera de ella», señala la resolución.

LIVE: #WHA75 Strategic Roundtable: Towards a new architecture for health emergency preparedness, response and resilience: 10 proposals for a safer world https://t.co/l1tExXX34c — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 26, 2022

Los diplomáticos rusos que hablaron en la asamblea acusaron a Ucrania de tratar de utilizar un foro tradicionalmente apolítico para ajustar cuentas. En tanto, Kiev y sus aliados argumentaron que la asamblea era el lugar para discutir el impacto de la atención médica del conflicto. Y a la par señalaron no solo los informes de ataques rusos contra hospitales, sino también el riesgo de hambruna en todo el mundo debido al presunto bloqueo deliberado de los puertos ucranianos.

«La guerra es un problema de salud», dijo Simon Manley, representante de Gran Bretaña ante las Naciones Unidas en Ginebra. «Salud para la paz. Paz para la salud. La Asamblea Mundial de la Salud no debe tener miedo de abordar las crisis de salud, incluida la causa y, en este caso, el agresor.»

De acuerdo con recientes datos de la OMS, se han registrado 256 ataques contra el servicio de salud en Ucrania esde el inicio de la invasión rusa. En ellos murieron 75 trabajadores de la salud y 59 resultaron heridos. En total, se han registrado 3.998 muertes de civiles desde que comenzó la invasión, según datos de The Washigton Post.

