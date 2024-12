¿Cuáles son los países que no celebran la Navidad?

Navidad, una de las festividades más populares a nivel mundial, no se celebra en al menos cinco países, mientras que en otros existe una campaña para fomentar sus propias actividades culturales. Entre las principales razones se encuentran temas religiosos, ideológicos o culturales.

Esta fecha está llena de emotividad y proviene de la religión católica, donde se conmemora el nacimiento de Jesús. Para ello, se han implementado diversos objetos y rituales navideños que durante el mes de diciembre inundan las calles y hogares, como el árbol con luces y adornos, el pesebre, la novena y la cena.

Pero este ambiente festivo no es común e incluso está prohibido en naciones de Asia, Medio Oriente, África y uno de Sudamérica. Estos son:

Corea del Norte

En este país cualquier celebración religiosa que no esté alineada con los principios del régimen está prohibida y, por ello, la Navidad se considera una amenaza ideológica. Es así que desde 2016, Kim Jong-un, actual presidente, reemplazó la celebración de la Navidad con la conmemoración del natalicio de su abuela, Kim Jong-suk, que nació en Nochebuena. Conocida como la “Sagrada madre de la revolución” por su participación en la guerrilla comunista antijaponesa.

Corea del Norte tiene como religiones más comunes al budismo, el taoísmo, el confucianismo, el chondoísmo y cultos chamánicos tradicionales.

Brunei

Es una pequeña nación en la Isla de Borneo. Aquí no se puede celebrar la Navidad en público porque se rigen a un calendario musulmán con festividades islámicas, por lo que cualquiera actividad pública relacionada a esta festividad es considerado una violación de las normas religiosas.

No obstante, los ciudadanos pueden celebrar esta fecha siempre y cuando sea en privado y con mucha discreción. Incumplir esto se castiga con multas de 20 mil dólares o penas de hasta cinco años de cárcel.

Arabia Saudita

La Navidad está prohibida en este país. Las personas que celebrar la festividad pueden ser detenidas por una policía religiosa y también se buscan sitios con decoraciones navideñas para condenarlas.

Tayikistán

Fue uno de los últimos países en sumarse a la prohibición de la Navidad. La restricción está vigente porque el 98% de su población es musulmana. Usar un traje de Papá Noel, colocar árboles o usar fuegos artificiales podría generar problemas a las personas.

Somalia

En este país de África la Navidad está prohibida porque la mayoría de ciudadanos siguen el islam. Por lo cual, no pueden comer cerdo o consumir alcohol y toda manifestación de festividad cristiana es tomada como contraria a sus tradiciones.

China

Desde 2018 la celebraciones navideñas no se realizan de manera oficial. El objetivo es promover sus costumbres y no las tradiciones occidentales. Esta celebración no es bien vista o es poco común.

Uruguay

Desde hace más de 100 años, este país sudamericano eliminó del calendario oficial la Navidad y la reemplazó por el Día de la Familia. Sin embargo, aunque está eliminada en la ley, los ciudadanos si pueden celebrar.

Una de las curiosidades es que los espacios públicos no suelen estar acompañadas de pesebres como en otros países más apegados a la religión.

