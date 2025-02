Estos son los seis países donde está prohibido celebrar San Valentín

Actualizado 14:20

Redacción Teleamazonas.com |

En seis países en el mundo existe una prohibición o restricciones fuertes para celebrar el Día del Amor y la Amistad, conocido también como San Valentín. La principal causa de esta medida está relacionada a su cultura y religión.

San Valentín se ha convertido en una de las celebraciones más populares a escala mundial porque esta fecha es aprovechada por parejas, familias y amigos para expresar los sentimientos y compartir un momento agradable. Además, la tradición de dar obsequios ha convertido al 14 de febrero en una de las temporadas más comerciales que permiten dinamizar la economía.

No obstante, en algunas naciones se considera esta festividad como una fiesta desagradable, pagana, inmoral y como parte de la decadencia del Occidente. Por ello, han optado por prohibir cualquier tipo de evento o expresión relacionada a San Valentín.

Indonesia

Indonesia, país musulmán más poblado del mundo, es uno de los países donde esta festividad está negada, incluso se han realizado protestas contra este día porque, en su cultura, se estaría promoviendo las relaciones sexuales prematrimoniales casuales y el consumo de alcohol, prácticas contrarias a la ley islámica.

En Makassar, la fiesta de San Valentín está prohibida desde hace años y en Aceh, única provincia de Indonesia que aplica la ley islámica, las autoridades prohibieron los festejos de San Valentín invocando normas religiosas.

Lea también:

India

San Valentín es una celebración muy mal vista y también se considera una actividad de riesgo en la región. La festividad no está prohibida de forma oficial, pero no se puede celebrar en público porque las muestras de cariño, como besos o abrazos fuera del hogar no se permiten.

Pakistán

Este país cuenta con una legislación muy clara sobre el Día del Amor y la Amistad. De acuerdo con las leyes pakistanís, impuestas desde el 2017, San Valentín es una fiesta pagana sin ninguna conexión con la religión que rige en el país. Por ello, está terminantemente prohibido celebrarlo y comercializar cualquier producto relacionada a ella.

Irán

Al igual que Pakistán, en Irán, donde rige una rama más radical del islam chií, San Valentín es una fiesta “anticultural, inmoral y parte de la decadencia occidental”. Incluso todo festejo o actividad relacionada puede sancionarse con consecuencias penales severas.

Malasia

En Malasia gran parte de la población es musulmana y estas actividades o celebraciones no tienen relación con la ley islámica. Además, el Consejo de Fatwa, organismo que emite opiniones o dictámenes religiosos sobre temas específicos de la ley islámica, consideró el festejo como ilegal y pagano.

Arabia Saudita

Desde el año 2016 y por mandato del príncipe Mohammad bin Salman esta prohibido celebrar San Valentín de forma pública como privada en este país. En Arabia Saudita, es un tabú dar las muestras de afecto de forma pública y es por eso que el Día del Amor y la Amistad no concuerdan con la ideología del país.

Realizar actividades relacionadas con esta celebración puede desencadenar severos castigos. Uno de ellos se conoció en 2014 cuando cinco ciudadanos fueron condenados a más de 30 años de cárcel y 4 500 azotes con vara por ser descubiertos bailando con mujeres que no estaban casados.

También en Teleamazonas: