Cámaras de seguridad captaron el momento que cuatro hombre armados interceptaron a una pareja que se encontraba al interior de un vehículo. El hecho ocurrió pasadas las 23:00 del jueves 13 de julio del 2023 en el sector de la Granda Centeno, en el norte de Quito.

En las imágenes se observa al vehículo parqueado en una de las calles del sector, de pronto cuanto hombres cruzan la calle para rodear el automotor. Uno de ellos rompe el vidrio del conductor y abre la puerta, lo mismo sucede en la puerta del copiloto.

Enseguida, la víctima logra escapar de la escena, pese a que el atacante no se retira del automotor. Pero metros más adelante se impactaron con otro vehículo y aunque los atacantes los siguieron no lograron su cometido.

«Venían hechos los tomados, los borrachos, en cuestión de segundos solo se acercaron, al parecer nos lanzaron una piedra, nos rompieron la ventana del conductor y procedieron, entre cuatro personas, a abrirnos las puertas del vehículo», cuenta David, nombre protegido.

«Estimamos que esto era para llevarnos tal vez a un paseo por los cajeros para sacarnos dinero y que querían llevarse el vehículo ya que estaban dos personas a pie y otras dos en un auto», añade.

«Intenté llamar en ese momento al ECU 911, pero no tuve respuesta, cerca de unas ocho llamadas. Posterior a ello me contestaron y me dijeron que una unidad se iba a acercar, esto aproximadamente fue a las 11 de la noche y la policía se acercó cerca de las 12:30 de la noche», sostiene David.

Sin embargo, desde la Policía Nacional, se informó que el suceso fue un descuido de las personas que ocupaban el vehículo, ya que uniformados habrían advertido a la pareja del peligro que corrían al permanecer parqueados en el lugar.

«El patrullero anteriormente ya se había pasado por el sector indicándoles que, por favor, procedan a se retiren del lugar, las personas hacen caso omiso a la situación», dijo Ricardo Arboleda, policía del subcircuito El Bosque 3

Y aunque la policía asegura que continuamente trabajan con la comunidad para prevenir este tipo de eventos, el miedo se ha apoderado de las personas.

