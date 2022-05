Pareja se separó luego de recibir a refugiada ucraniana en su hogar

En Inglaterra, un hombre dejó a su familia tras recibir en su vivienda hace 10 días a una refugiada ucraniana.

Sofiia Karkadym de 22 años, huyó de la ciudad de Lviv al inicio del conflicto, y tras llegar a Inglaterra fue acogida por una pareja inglesa en Bradford. Sin embargo, no imaginaron que su relación de 10 años terminaría por este gesto de solidaridad.

Tony Garnett, de 29 años y su esposa Lorna, de 28, vivían en una casa junto a sus dos hijas. Por diversas situaciones familiares, él había decidido a apadrinar refugiados ucranianos por medio de un grupo de Facebook y así fue como llegó Sofiia a la vida de la pareja, detalla The Sun.

PROBLEMAS EN LA PAREJA

Su llegada provocó tensiones que pronto se desbordaron. Primero, Tony trasladó a su hija de seis años de su habitación a una litera con su hermana de tres años para hacer espacio, a pesar de las objeciones de su esposa.

A esto se sumó que la ucraniana acompañaba siempre a Tony al gimnasio, veían televisión y conversaban en su idioma natal.

“Era obvio desde el principio que Sofía y yo hicimos clic. Hablo un poco de eslovaco y no es diferente al ucraniano, así que pude hacerme entender en su idioma. Pero en todo caso eso empeoró las cosas porque Lorna no sabía de lo que estábamos hablando. Sofía y yo nos sentábamos a conversar, tomábamos un trago y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano, a veces después de que Lorna se había ido a la cama», contó Garnett a The Sun.

No obstante, aclaró que en ese momento, a apesar de haber construido un fuerte vínculo, no había pasado nada más.

«Nos llevábamos muy bien, pero en ese momento no era más que eso, aunque puedo ver por qué Lorna comenzó a sentirse celosa y resentida con ella», reveló.

Pero con el pasar de los días, la situación de la pareja empeoró pues Tony y Sofiia ya no podían ocultar sus sentimientos.

«Sabía que algo estaba pasando entre nosotros y que Sofía sentía lo mismo, era algo que ninguno de nosotros podía detener. Nos sentábamos en el auto después de ir al gimnasio y nos sentábamos a hablar y reír mientras mirábamos la ciudad», relató.

Por lo que, finalmente, Lorna le ordenó a la joven ucraniana que se fuera, pero Tony decidió irse con ella.

AMOR A PRIMERA VISTA

Garnett, quien trabaja como guardia de seguridad, dijo que fue amor a primera vista y que están planeando el resto de su vida juntos.

«Lamentamos el dolor que hemos causado, pero he descubierto una conexión con Sofía como nunca antes. Estamos planeando el resto de nuestra vida juntos», reveló Tony.

Mientras que Sofiia reveló que apenas lo vio le gustó y notó lo infeliz que era. «Tan pronto como lo vi me gustó. Ha sido muy rápido pero esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. Pude ver lo infeliz que estaba Tony”, señaló la ucraniana de 22 años.

«Sé que la gente pensará que esto sucedió muy rápido, pero Sofiia y yo sabemos que esto es correcto», añadió Tony.