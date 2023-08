Patricio Carrillo: Cuando revisamos los videos del mitin, los sicarios estaban a dos metros de nosotros

“Cuando revisamos los videos del mitin, los sicarios estaban al interior a dos metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas, eso pudo haber sido una desgracia mayor”. Así lo aseguró Patricio Carrillo, candidato a asambleísta, este lunes 14 de agosto de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas.

Sobre el asesinato de Fernando Villavicencio dijo que habían “tomado muchas precauciones. Sin embargo, nuestra campaña era de cercanía (…) Ese día en el coliseo Fernando decidió bajar por el lado izquierdo de la tarima y caminar con su escolta. Yo salí por el costado derecho de la tarima y dos compañeros en servicio pasivo me frenaron para conversar.”

Y añadió: “Cuando ya empezó la balacera al exterior uno de ellos me tomó la mano y me bajó hacia la parte posterior, yo no tengo carro blindado (…) Los protocolos de seguridad de ese día indiscutiblemente fallaron, pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho. Fernando tenía cinco elementos con los que tenía que hacer avanzada, seguridad inmediata. Uno de ellos debía llevar una colcha antibalas que no le entregaron”.

Sobre a la participación del FBI en la investigación del asesinato sostuvo que “ojala que con la tecnología que ellos disponen se pueda exigir y pedir que la administración de justicia empiece a hacer las pericias de los teléfonos que se han incautado a los sicarios porque ahí debe haber muchísima información. Se dice que existía comunicación entre sicarios con tres políticos ecuatorianos, esa información es relevante”

