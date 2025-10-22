26 mujeres ecuatorianas ensamblan 'La Camioneta de Ecuador' en la planta Aymesa

Equipo de 26 mujeres que está encargado en el ensamblaje de las camionetas Páramo y Pacífico.

'La Camioneta de Ecuador', ensamblada por 26 mujeres presentada este miércoles 22 octubre del 2025, en Quito. El proceso se realizó en la planta de Aymesa, lo que marcó un hito en la industria automotriz nacional.

Este vehículo representa un logro histórico y será la primera unidad entregada a la Fundación Ana, iniciativa de la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, quien asistió al evento.

“Estoy muy nerviosa y feliz, este es un momento histórico que quedará en los libros, honrando a las mujeres que construyeron esta camioneta”, dijo Valbonesi con emoción. Este lanzamiento celebra el nacimiento de una nueva línea de producción en Aymesa, destacando el talento femenino ecuatoriano.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, habló del ensamblaje hecho por mujeres en el lanzamiento de las camionetas. Teleamazonas.com

La camioneta, que recorrerá todo el país, simboliza el empoderamiento femenino y la innovación local, dijo la Primera Dama. El vehículo tiene dos versiones disponibles: Páramo 4x4 diésel y Pacífico 4x2, tanto a gasolina como diésel.

El proceso de ensamblaje, del que participan las mujeres, comienza con la soldadura automatizada, seguida por la medición estructural de la carrocería mediante una máquina de coordenadas que asegura precisión, según los planos.

Posteriormente, las partes preensambladas se unen en la soldadura final, mientras que en el remate se verifica cada detalle para garantizar calidad. La pintura tiene una garantía de 10 años. Esta se aplica en varios pasos, incluyendo hornos donde las unidades permanecen 30 minutos. Además, el área de retoque de Aymesa ajusta colores y barniz para perfeccionar el acabado.

La planta, con capacidad para producir 60 unidades diarias y un volumen actual de 12 camionetas, emplea a 230 trabajadores operativos.