Vehículo atropella a un venado en la vía a Macará, Loja

Un vehículo atropelló a un venado en la vía a Macará.

Hay indignación en Loja por un nuevo caso de maltrato animal. Un vehículo atropelló a un venado en la vía a Macará.

En imágenes difundidas en redes sociales el 2 de mayo se observa a un vehículo trooper de color dorado circulando de manera temeraria.

El vehículo iba de un lado a otro de la carretera, incluso invadiendo el carril contrario, en el sector de El Empalme.

Una mujer que circulaba detrás del vehículo grabó el momento en que el automotor enviste al venado a un costado de la vía.

El animal es golpeado y huye al lado contrario de la vía, hacia la vegetación.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) no se ha referido al hecho y no hay detalles del estado de salud del animal.

¿Cuál es la sanción por maltrato animal en Ecuador?

En Ecuador se sanciona el maltrato a la fauna silvestre con cárcel de uno a tres años, según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, se pueden aplicar agravantes y sanciones económicas de acuerdo con la infracción cometida.