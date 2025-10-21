Banco Bolivariano premia la constancia del ahorro con más de $100.000 en premios

En su continuo compromiso con el desarrollo financiero de los ecuatorianos, Banco Bolivariano impulsa la cultura del ahorro a través de su nueva promoción “Ahorra y Gana $100.000 en premios”, una iniciativa que reconoce la confianza y fidelidad de sus clientes premiando su constancia al ahorrar.

Durante la vigencia de la promoción, los clientes que incrementen y mantengan su saldo en Cuenta de Ahorros, Cuenta Más o Cuenta Máxima, recibirán oportunidades para participar por cada $30 ahorrados.

Entre los premios se destacan un carro MG RX5, diez premios de $5.000 en efectivo y televisores Samsung que se sortearán diariamente, incentivando la disciplina financiera y el compromiso con el ahorro.

¿Cómo participar?

Incrementar y mantener desde $30 en sus Cuentas de Ahorro, Cuenta Más o Cuenta Máxima.

Registrarse en Ahorra y Gana $100.000 en premios - Banco Bolivariano

Con esta iniciativa, Banco Bolivariano reafirma su propósito de acompañar a sus clientes en cada etapa de su vida financiera, promoviendo hábitos que fortalecen el bienestar económico y fomentan la planificación personal y familiar.

Además, la campaña se enmarca dentro del compromiso del Banco con la inclusión financiera y la bancarización, extendiendo su cobertura a nivel nacional a través de su red de agencias, la banca digital y los corresponsales PuntoBB, para que más ecuatorianos tengan acceso a soluciones seguras, modernas y cercanas.

“Ahorra y Gana” es una invitación a que todos los ecuatorianos fortalezcan su futuro financiero con el respaldo de una institución que, desde hace más de 45 años, se mueve con sus clientes y trabaja para impulsar su progreso.

Los interesados pueden consultar las bases, términos y condiciones en bolivariano.com.